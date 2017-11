“Temía que la señora Netanyahu me golpeara”

Manifestaciones de una ex empleada de la esposa del Primer Ministro

Ex empleada de la familia Netanyahu Shira Raban demanda a la esposa del primer ministro, Biniamín Netanyahu alegando abuso en su lugar de trabajo, poniendo en evidencia algunas de las supuestas penurias por las que tuvo que atravesar durante sus tareas en la residencia del primer ministro, manifestando por ejemplo que la Sra. Sara Netanyahu la llamó “Un pedazo de nada”, en otras cosas.

En declaraciones en un noticioso del Canal 2, Raban, una mujer ultra ortodoxa, recordó el día después de Iom Kipur, que fue su último día en funciones, “En desacuerdo con el hecho de que no vinimos a trabajar en la víspera de Iom Kipur, el día comenzó con el pie izquierdo, la señora Netanyahu comenzó gritando “Shira, tú puedes decir Iala Iala en tu propia casa” gritó acercándose demasiado, no solamente me fui, escapé de ese lugar. Escapé como si mi vida dependiera de ello. No sé lo que podía haber pasado si me quedaba un segundo más”. “Ella dijo que si queríamos hablar, deberíamos hacer una cita. Aquí sería robar y no deberíamos hablar entre nosotros”.

Raban, declaró que su experiencia como empleada en la residencia no era diferente a la de otros trabajadores de limpieza, ellos también sufrían amenazas. “Había castigos por todo. Había castigos y multas”. Cualquier persona que rompía o arruinaba algo, cualquier artículo o ropa manchada, ropa de cama que tenía una rayita microscópica, era culpa de la empleada y debía comprar una exactamente igual y si uno respondía que no lo compraría, simplemente se lo descontaban del salario”, declaró.

Según Raban asegura, sus recuerdos no son exagerados. “Se le pidió a una mujer que trabajase durante diez horas seguidas sin usar el baño, sin comida ni agua, sin encender la luz y sin tomar a cambio ningún día libre”, manifestó Shira Raban.