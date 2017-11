Simon Schama, Howard Jacobson y Simon Montefiore condenan el antisemitismo en el Partido Laborista de Jeremy Corbyn

El antisionismo en el partido se ha vuelto indistinguible del antisemitismo, afirman los destacados escritores judíos británicos Simon Schama, Simon Sebag Montefoire y Howard Jacobson en una carta conjunta.

Los historiadores Simon Shama, Simon Sebag Montefiore y el novelista Howard Jacobson escribieron una carta abierta en The Times del Reino Unido criticando al partido de Jeremy Corbyn por lo que llamaron su respuesta “irrisoria” al antisionismo que afirman se ha vuelto indistinguible del antisemitismo.

“Estamos alarmados de que en los últimos años, la crítica constructiva a los gobiernos israelíes se haya transformado en algo más cercano al antisemitismo bajo el manto del llamado antisionismo”, decía la carta conjunta.

“No objetamos una crítica justa a los gobiernos de Israel, pero esto ha llegado a ser indistinguible de una demonización del sionismo en sí mismo: el derecho del pueblo judío a una patria, y la misma existencia de un estado judío”.

La carta sigue a la evidente ausencia del líder del partido de la oposición de un evento que conmemora el centenario de la Declaración Balfour la semana pasada, y su negativa generó críticas generalizadas entre la comunidad judía de Gran Bretaña.

El problema en gran parte del antisionismo permitido emanado de las filas del partido, afirman los autores, es que “con frecuencia toma prestados los clásicos libelos de odio antijudíos”.

“Las acusaciones de conspiración judía internacional y el control de los medios han resurgido para apoyar falsas ecuaciones del sionismo con el colonialismo y el imperialismo, y la promoción de paralelos ficticios y feroces del sionismo con el genocidio y el nazismo. ¿Cómo, en tales casos, se distingue el antisionismo del antisemitismo?”

También notaron el sufrimiento y la falta de justicia para los palestinos. “No olvidamos ni negamos que el pueblo palestino tenga una historia y una cultura ancestrales e igualmente legítimas en Palestina ni que hayan sufrido agravios que deben ser subsanados. Esperamos que un estado palestino exista pacíficamente junto a Israel”, escribieron.

Jacobson ganó el Premio Mann Booker 2010 por “The Finkler Question”. Schama publicó recientemente “Belonging”, la segunda parte de su trilogía “The Story of the Jews”, y Montefiore es el autor de “Jerusalem: The Biography”.