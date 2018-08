Religiosos ultra ortodoxos chocaron con la policía en Bnei Brak

Una facción radical de ultra ortodoxos (jaredíes) de Jerusalén, organizó protestas después de que arrestaron a un estudiante de una Yeshiva (Centro de Estudios de la Torá), por negarse a reconocer el aviso del ejército. Los representantes del grupo insisten en que no habrá ningún tipo de cooperación con ningún proyecto de ley que no sea una exención general para los jaredíes.

El estudiante fue arrestado por su negativa a presentarse al esquema programado o a la solicitud de aplazamiento. Los manifestantes portaban carteles acusando el Estado de perseguir al pueblo religioso, “destruyendo almas”, y “preferimos morir antes que alistarnos”.

Los líderes de la Facción Radical de Jerusalén instruyeron a sus seguidores a continuar el legado de su fundador y líder espiritual, el difunto Rabino Shmuel Orbach, quien falleciera en febrero. Su política es “sacudir los cimientos del mundo” sobre cada arresto de un estudiante de Yeshiva que se niega a presentarse en el centro de reclutamiento de las FDI y es enviado a una prisión militar.

La policía respondió en gran número y ha cerrado varias carreteras principales en las cercanías de la protesta. La calle principal afectada fue Jabotinsky Road, que corre de este a oeste y conecta Tel Aviv con Petaj Tikva.

“La Policía de Israel no hará nada para evitar que las protestas se lleven a cabo, y no obrará en contra de la libertad de expresión, respetando el derecho de libre albedrío de todos los ciudadanos del país. De igual forma no se permitirá ningún disturbio público y responderán con la firmeza que sea necesaria a cualquier acto de violencia, en cualquier manifestación”, informó un comunicado de la policía.

El “Comité para salvar el mundo de la Torá” que organizó la protesta, en nombre de Nissan Rada, que fue arrestado por estar en contra de su incorporación a las Fuerzas de Defensa de Israel, manifestó: “El público jaredí no cooperará con la apostasía y la destrucción en el mundo de la Torá y de los estudiantes de Yeshiva, continuarán sin presentarse en la oficina de reclutamiento hasta que se restablezca el estado de cosas anterior, es decir, la exención general de todos los estudiantes de Yeshiva”