Rabino aconseja ser extremista pero con astucia

“Causen la revolución pero que no los pillen”

A la luz del aumento de los crímenes de odio y los enfrentamientos subsiguientes entre la juventud de los colonos radicales y el servicio de seguridad Shin Bet, el rabino Itzjak Ginsburgh les advirtió: “es una pena perder tiempo en la cárcel”.

Ginsburgh, líder religioso de la llamada “Juventud de la Colina”, ha pedido a sus estudiantes que actúen para “causar una revolución” en Israel, pero que lo hagan astutamente para no quedar atrapados en la cárcel.

En una lección que enseñó hace una semana, el rabino Ginsburgh, que encabeza la Yeshiva de Od Yosef Chai en Yitzhar, habló con la Juventud de la Colina, a quienes se les prohibió entrar en Cisjordania.

“Todo el mundo sabe cuál es mi opinión, es una lástima que terminen en la cárcel”, dijo a sus oyentes, entre ellos el destacado agitador Meir Ettinger, nieto del rabino Meir Kahane, considerado el objetivo número uno de seguridad de la División Judía de Shin Bet.

Explicando cómo debería actuar la Juventud de la Colina, citó a Proverbios, diciendo: “´Porque por sabio consejo harás tu guerra´. Debes pensar en cómo hacer las cosas sabiamente, de una manera que no caigas en investigaciones o arrestos, lo que se traduce en crear una revolución en el país. Lo que funcionó antes, en contra de los británicos, no es relevante hoy en día, necesitamos algo más”.

El Shin Bet emitió más de 30 órdenes de restricción y órdenes administrativas en poco tiempo contra los agitadores de la Juventud de la Colina.