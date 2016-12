Proyección de películas en 3-D en cada asiento

Una nueva puesta en escena de una vieja tecnología

Un día, los cinéfilos podrían ver películas tridimensionales sin tener que usar esas torpes gafas. Una pantalla prototipo creada por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) proyecta imágenes en 3-D directamente a cada asiento del cine.

Apodado “3-D Cinema”, el sistema se basa en una invención de la vuelta del siglo pasado llamada barrera de paralaje (En foto: Paralaje: es la desviación angular de la posición aparente de un objeto, dependiendo del punto de vista elegido. Como se muestra en el esquema, la posición del objeto observado, en O, varía con la posición del punto de vista, en A o en B, al proyectar O contra un fondo suficientemente distante).

Aquellas novedosas imágenes 3-D se componían de dos fotos o más tomadas desde ángulos ligeramente diferentes. Las dos imágenes se yuxtaponen entonces en rayas alternadas y una barrera con hendiduras colocadas delante de la imagen permite que cada ojo vea sólo las “rayas” tomadas desde un ángulo particular. Como en la visión binocular cotidiana, el cerebro combina estas dos vistas en una imagen tridimensional suave.

La tecnología de barrera Parallax ha sido reemplazada en su mayoría por la actual pantalla tridimensional que requiere que el espectador use las gafas especiales, en parte porque su ilusión sólo funciona si las imágenes se ven desde una distancia fija. Pero la profesora Anat Levin, del Departamento de Informática y Matemáticas Aplicadas del Instituto Weizmann, se dio cuenta de que los asientos de las salas de cine se colocan a distancias fijas de la pantalla y sus espectadores mueven sus cabezas sobre un ángulo muy pequeño. Ella ha estado trabajando muy de cerca con el Prof. Wojciech Matusik del Laboratorio de Inteligencia Artificial y de Informática del MIT (CSAIL) y ambos preveían un sistema de barrera de paralaje que se ajustaría para cada asiento y para que cada espectador pudiera ver la película en 3-D.

La alumna de la prof. Levin, Netalee Efrat, dirigió esta investigación junto con Piotr Didyk, de la Universidad de Saarland, MMCI / MPI Informatik, y Mike Foshey de CSAIL. Con Matusik y Levin, construyeron un sistema de barreras de paralaje en una escala pequeña pero completamente funcional, en el Instituto Weizmann de Ciencia. Debido a que los cines dan a todos una vista de la pantalla, colocando los asientos en una pendiente – es decir, añadiendo un componente vertical de lado a lado producido para la visión binocular – la pantalla del prototipo consistió en dos conjuntos de barreras de paralaje, uno vertical y uno horizontal.

Visto desde un lado, los espectadores parecen estar mirando los “agujeros” colocados frente a la pantalla, pero desde los asientos, sus cerebros estarían construyendo imágenes 3D de los dos conjuntos diferentes de píxeles, uno proyectado a cada ojo.

Efrat advierte que la tecnología aún no está lista para la producción en masa. El prototipo que construyeron, para un teatro de 36 asientos, requiere la adición de múltiples elementos ópticos como lentes y espejos que podrían ser costosos de instalar y alinear. Los teatros podrían también tener que renunciar a sus asientos de la primera fila: En una simulación del grupo creado para un mayor número de asientos, la primera fila tendría que estar a por lo menos 7 metros de la pantalla – en algún lugar alrededor de la mitad de un cine actual.

Efrat presentó recientemente un artículo que describe esta investigación junto con una breve demostración en la conferencia de computación gráfica de la Asociación de Maquinaria Informática sobre Gráficos por Computadora e Interactivos (SIGGRAPH) en Anaheim, California. Ahora que han demostrado que se puede hacer, el equipo espera continuar mejorando el prototipo y eventualmente crear sistemas para pantallas y películas 3-D sin gafas. ■