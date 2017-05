Datos recopilados de millones de israelíes con seguro médico

Cigarrillo: Fumar es un factor de riesgo que incrementa considerablemente la probabilidad de cáncer, se estiman en un cuarto de todos los casos de cáncer en el mundo. En Israel, el 40 por ciento de los casos diagnosticados con cáncer están relacionados con el tabaquismo.

Aunque ha habido pruebas en los últimos 50 años acerca de los efectos negativos para la salud del tabaquismo, cerca de un quinto de la población adulta en Israel todavía fuma. Los últimos años han registrado una cierta caída en el número de fumadores. La tasa de tabaquismo entre las personas de 16 a 74 años disminuyó en los últimos cinco años de 21,1 por ciento en 2011 a 19,3 por ciento en 2015. El porcentaje de mujeres fumadoras fue 2,1 veces menor que el porcentaje de fumadores masculinos, mientras que el 26,9 por ciento de los hombres fuman, el 12,6 por ciento de las mujeres son fumadores.

Entre los 16 a 24 años hay una tasa de fumadores más baja (10,8 por ciento) que entre los grupos de más edad. “En general, estamos viendo una disminución en la tasa de tabaquismo en Israel”, dice la profesora Orly Manor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Hebrea de Jerusalén y Hadassah y presidente de la junta directiva del Instituto Nacional de Israel para la Investigación de Políticas de Salud. “cada gota de 1 por ciento es un éxito. Cuando logramos reducir la tasa de fumadores ahorramos vidas. Es muy importante que un médico de familia examine y pregunte a su paciente si fuma o no. Sabemos con certeza que esa conversación aumenta sus posibilidades de dejar de fumar”.

Todos los HMO (Health Maintenance Organization) ofrecen programas para dejar de fumar y grupos de apoyo con el fin de reducir el número de fumadores, los resultados pueden verse aparentemente en los datos. “Sabemos que el aumento del impuesto al tabaco, que conduce a un aumento en el precio de los paquetes de cigarrillos, influye en la gente y principalmente en los adolescentes para dejar de fumar, por lo que vemos un menor número de fumadores jóvenes”, dice Liora Valinsky, directora de calidad clínica en los servicios de salud de Meuhedet. “Además, debemos recordar que fumar es un fenómeno social, por lo que la prohibición de fumar en lugares públicos reduce significativamente la tasa de tabaquismo”.

Obesidad: Tema que causa una morbilidad significativa entre todos los grupos de edad, ya fue definida hace 20 años como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. La obesidad está relacionada con la mayoría de los problemas médicos comunes en la sociedad occidental, incluyendo la diabetes tipo 2, hipertensión, muchos tipos de cáncer, enfermedades del corazón e insuficiencia cardíaca. Enfermedades que generan altos costos de tratamiento.

Recientemente, una prestigiosa revista médica publicó un estudio que encontró que el único lugar en el mundo donde la esperanza de vida no se espera que mejore es en los Estados Unidos, donde los investigadores estiman que la obesidad de la población en realidad conducirá a una caída en la esperanza de vida.

La tasa de obesidad entre los adultos israelíes (de 20 a 74 años) se ha mantenido estable en los últimos tres años en 24,1 por ciento. La tasa de obesidad es más alta entre las mujeres (25,3 por ciento) que entre los hombres (227 por ciento). Según los resultados, la tasa de obesidad aumenta con la edad, por lo que fue el más alto entre el grupo de 65 a 74 años de edad en 33,8 por ciento.

La tasa de sobrepeso, un nivel inferior a la obesidad, que se considera un signo de advertencia, también se ha mantenido estable en los adultos en los últimos tres años, con un 34,2 por ciento. La tasa fue más baja entre las mujeres (28,9 por ciento) que entre los hombres (40,4 por ciento). El sobrepeso aumenta con la edad alcanzando un 40.1 porciento entre el grupo de 55-64 años.

Cáncer: El cáncer de mama es la enfermedad maligna más común entre las mujeres en Israel. Su tasa de morbilidad es de alrededor del 30 por ciento de la incidencia de todos los tipos de cáncer entre las mujeres. Las tasas de supervivencia relativa de las mujeres con cáncer han mejorado en los últimos años y se atribuye en parte a una detección temprana de la enfermedad.

La captación de mamografía para la detección precoz de cáncer de mama entre las mujeres de 51 a 74 años ha aumentado en los últimos cinco años, de 66,8 por ciento en 2011 a 70,8 por ciento en 2015. La tasa de absorción alcanza el 73,7 por ciento entre las mujeres de 65-69 años y 67,1 por ciento entre las mujeres de 70-74 años.

En los últimos años, a la luz de los resultados, las HMO y otras organizaciones han decidido aumentar la conciencia de las mujeres a la prueba. Se vio que hay menos conciencia en este tema en el sector árabe, de modo que se enviaron unidades móviles de mamografía a las aldeas y comunidades árabes y se entrenó al personal de habla árabe.

El cáncer colorrectal es el segundo tumor maligno más común entre las mujeres y los hombres en Israel y la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer en el país. Alrededor de 3.150 nuevos casos se diagnostican cada año. La tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal tiene que ver con la etapa de la enfermedad en el momento de su detección. Un tumor que se diagnostica en las etapas iniciales puede ser curado completamente. El cáncer colorrectal generalmente se origina en un tumor benigno, que lentamente progresa y se desarrolla durante años en un tumor maligno. El lento desarrollo hace posible detectar la enfermedad en sus primeras etapas, cuando su curso natural todavía se puede cambiar.

El Ministerio de Salud recomienda que los israelíes con un riesgo normal de cáncer colorrectal realicen una prueba de sangre oculta una vez al año de los 50 a los 74 años, así como una colonoscopia, una prueba óptica que proporciona una observación directa del intestino. La aceptación de la detección del cáncer colorrectal entre los israelíes de 50 a 74 años ha aumentado en los últimos 12 años, pasando de 11,5 por ciento en 2003 a 59,1 por ciento en 2015. Las mujeres hacen la prueba más que los hombres (60,4 por ciento en comparación con 57,7 por ciento).

El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en las mujeres en todo el mundo y el factor de riesgo más común es el papiloma virus humano (VPH). En las primeras etapas de la enfermedad, por lo general no hay síntomas. En 2012, alrededor de 528.000 mujeres en el mundo fueron diagnosticadas con cáncer cervical, y alrededor de 250.000 mujeres murieron a causa de la enfermedad. A diferencia de otros países occidentales, Israel no ha registrado una caída en los casos de cáncer cervical en los últimos años.

El Ministerio de Salud recomienda una prueba de Papanicolau de mujeres de 25 a 65 años de edad cada tres años. “Menos de la mitad de las mujeres hacen las pruebas de cribado del cáncer de cuello uterino y estas son cifras alarmantes”, dice el Profesor Manor.

Vacunas: Vacunas contra la gripe, que a diferencia de un resfriado, puede ser una enfermedad grave e incluso fatal. La gripe estacional se considera la principal causa de muerte de una enfermedad que puede prevenirse mediante una vacunación. Cada año, mil millones de personas en todo el mundo contraen la gripe y medio millón de ellas mueren.

La investigación global que examinó la eficacia de las vacunas contra la gripe en la prevención de hospitalizaciones por neumonía y gripe a largo plazo entre adultos, encontró que la vacunación está claramente ligada a una disminución del 27 por ciento en el riesgo de hospitalización debido a la gripe o neumonía. El Ministerio de Salud recomienda que todas las personas de 65 años reciban una vacuna contra la gripe.

El informe revela que la cobertura de vacunación contra la gripe entre las personas mayores de 65 años aumentó en los últimos cinco años de 58.7 por ciento en 2011 a 63.2 por ciento en 2015. La cobertura de vacunación fue menor entre las mujeres (61.4 por ciento) que entre hombres (65.6 por ciento).

Pero no se encontraron diferencias significativas entre las personas de un bajo nivel socioeconómico y las que provienen de una fuerte base económica. La cobertura de vacunación contra la gripe fue mayor entre las personas de 75 años y más que entre los 65-74 años. “Una mejora en casi todas las tendencias” El Programa Nacional de Medidas de Calidad comenzó en 2000 como un proyecto de investigación de un equipo de investigadores de la Universidad Ben-Gurion. A la luz de su éxito, el proyecto fue adoptado por el Ministerio de Salud y convertido en 2004 en un programa nacional regular, dirigido por el Instituto Nacional de Investigación de Políticas de Salud y financiado por el Consejo de Salud.