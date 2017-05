El primer ministro, Biniamín Netanyahu, ordenó a todos sus ministros que deben estar presentes, en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, durante la ceremonia de recepción del presidente estadounidense, Donald Trump.

Netanyahu anunció que la presencia es obligatoria tras enterarse que varios de sus ministros planeaban eludir la ceremonia. Su secretario de gabinete le avisó que varios de sus ministros habían decidido no atender la ceremonia, según un reporte de la Radio del Ejército (Galei Tzáhal), tras descubrir que no serían incluidos en la línea de recepción sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto, y por lo tanto no le darán el tradicional apretón de manos a Trump, cuando desembarque de su avión presidencial, el Air Force One.

De acuerdo el reporte de la radio, Netanyahu interrumpió furiosamente el encuentro con los líderes de su coalición tras hacer el anuncio. Los ministros Ayelet Shaked y Naftalí Bennett (Habait Haiehudí) prometieron estar presentes; pero Moshé Kahlon (Kulanu), Miri Regev (Likud) y Yariv Levin (Likud) planeaban pegarse el faltazo.

Trump aterrizará el lunes por la tarde, para una visita de 28 horas a Israel y la ciudad cisjordana de Belén (Judea y Samaria). Será su primera visita al país como presidente.

El ministro sin cartera, Ayoub Kara confirmó que no participará de la ceremonia de recepción debido a que tiene planeado viajar a Ecuador.