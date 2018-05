Netanyahu: Hamás pone a los niños de Gaza en la línea de fuego israelí

El primer ministro, Biniamín Netanyahu, acusó a Hamás de poner deliberadamente a los niños en la línea de fuego, durante las protestas en la frontera con Gaza, en las que murieron decenas de palestinos, en el marco de los recientes enfrentamientos con las tropas del Ejército de Defensa de Israel.

Netanyahu dijo a la televisión estadounidense que las tropas israelíes no tuvieron otra opción que usar fuerza letal durante las últimas protestas, y que la responsabilidad de las muertes recae enteramente sobre el grupo terrorista islámico que controla con mano dura la Franja de Gaza.

“Ellos [Hamas] están empujando a los civiles, mujeres, niños, a la línea de fuego con el objetivo de aumentar las bajas”, manifestó Netanyahu a la cadena CBS.

“Nosotros hemos tratado de minimizar las bajas, ellos están tratando de causar bajas para presionar a Israel, lo cual es horrible”, agregó. “Estas cosas son evitables. Si Hamas no los hubiera empujado allí; nada hubiera pasado. Hamas es responsable de hacer esto y lo están haciendo deliberadamente”.

Una serie de gobiernos extranjeros se han manifestado alarmados por el uso del fuego real contra los manifestantes, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado al Estado judío de “terrorismo de estado”.

Sin embargo, Netanyahu explicó que otros países habrían hecho lo mismo para evitar que sus fronteras fuesen violadas.

“No conozco ningún ejército que hubiera hecho algo diferente, si tuviera que proteger su frontera contra gente que dice ‘vamos a destruirlos y vamos a inundar vuestro país'”, puntualizó el primer ministro.

“Uno intenta con otros medios, intenta todo tipo de medios, intenta medios no letales y no funcionan, por lo que a uno le quedan malas elecciones, es un mal negocio. Uno va por [disparar] debajo de la rodilla y, a veces, no funciona por desgracia”, agregó el primer ministro.

El gobierno de los Estados Unidos también culpó a Hamás por la violencia en la frontera entre Israel y Gaza. Hamas, que gobierna con puño de hierro la Franja de Gaza, no reconoce el derecho de Israel a existir.