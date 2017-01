Montana: manifestación solidaria con la comunidad judía

En contra del acoso de un sitio neonazi

Se llevó a cabo una manifestación en Whitefish, Montana, para mostrar solidaridad con la comunidad judía, que ha sido blanco de un sitio web neonazi.

La manifestación fue patrocinada por la organización Love Not Hate, que el sitio neonazi Daily Stormer ha acusado de “amenazar” a la madre del líder del supremacismo blanco, Richard Spencer, que vive con él en la ciudad.

Varios cientos de personas participaron de la manifestación, en un clima gélido, según la radio pública de Montana. La manifestación incluyó discursos de líderes cívicos y religiosos de la ciudad, cantantes locales y narradores, según el informe.

“Esta es de hecho una comunidad donde las voces que hablan de amor y aceptación son muchísimas más numerosas que las que hablan de odio y división”, dijo la locutora de radio pública de Montana Jessica Loti Leferrier, organizadora del evento Love Not Hate.

El sitio web neonazi, Daily Stormer, había anunciado que había presentado los documentos para una marcha armada neonazi diseñada para hostigar a la comunidad judía de Montana de Whitefish.

La marcha fue trasladada al lunes, 16 de enero, que es el Día de Martin Luther King este año.

Andrew Anglin, que dirige el sitio web Daily Stormer, publicó una foto de la solicitud presentada. La Oficina del Secretario de la Ciudad de Whitefish informó que no había recibido ninguna solicitud.

Anglin escribió en un post que grupos nacionalistas del Reino Unido, Suecia, Francia y Grecia asistirán a la marcha. También confirmó que “un representante de Hamás estará presente y dará un discurso sobre la amenaza internacional de los judíos”.

Dijo que los participantes marcharán por el centro de Whitefish y terminarán en Memorial Park, donde hablarán varias personas.

Spencer es el presidente del Instituto de Política Nacional, un grupo de reflexión del supremacismo blanca. En noviembre, habló en un acto en Washington, DC, para celebrar la elección del presidente electo Donald Trump. Él gritó “Hail Trump!” y realizó el saludo nazi.