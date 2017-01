Millonario acuerdo de cooperación entre la empresa israelí DIR y Pfizer

Desarrollo de dispositivos de control de calidad en farmacéutica

DIR Technologies, que está desarrollando dispositivos de control de calidad para la industria farmacéutica, recibirá una inversión de 10 millones de dólares del gigante farmacéutico Pfizer bajo un acuerdo de cooperación estratégica.

DIR informa a los usuarios si una pequeña botella o envase de medicamentos está sellada adecuadamente cuando sale de la fábrica. El método usual de comprobar esto es tomar muestras de varias botellas o paquetes y examinar manualmente la eficacia de su sellado. Escanear una muestra, sin embargo, no detecta todos los productos defectuosos. Por lo tanto, se necesita un medio para el escaneado sin contacto humano para todos y cada elemento.

Los empresarios de la compañía, Eran Sinbar y Yoav Weinstein tienen experiencia en visión infrarroja, que se ha desarrollado enormemente en Israel en los últimos años debido a sus aplicaciones militares y de seguridad. En la actualidad este campo se convirtió para la industria con el fin de detectar defectos en diversos productos. DIR es uno de los pioneros en la aplicación de esta idea en las cadenas de montaje farmacéuticas.

Otros productos DIR también detectan la cantidad de ingrediente activo en el producto y diversas características de su calidad sin dañar el sello de la botella. La compañía fue fundada como un spin-off de la SCD (dispositivos semiconductor), que utiliza los mismos principios tecnológicos para el control de calidad en el sector de los semiconductores. Los accionistas de SCD incluyen Elbit Systems Ltd. y Rafael Defense Advanced Systems Ltd., que son, por tanto, también accionistas de DIR, junto con el fondo de inversión médica SCP Vitalife.

En abril pasado, DIR firmó un acuerdo de cinco años con Pfizer para aplicar su método a varias de las líneas de producción de Pfizer. Parece ser que el piloto fue un éxito, lo que lleva a la inversión actual.

Fundada en 2009, DIR lanzó sus productos en 2013. En el futuro, se espera poder aplicar su tecnología a prueba de los productos no farmacéuticos que requieren un sellado completo, como alimentos y artículos de aseo.