Líder espiritual de Shas: “Que los judíos reformistas construyan su Muro”

El rabino Shalom Cohen, presidente del Consejo de los Sabios de la Torá del partido ultra-ortodoxo sefardí Shas, hizo una contundente declaración contra los judíos reformistas. “¿Qué pretenden los reformistas?, ¿que el Muro Occidental es suyo?” -preguntó retóricamente Cohen.

“¿Por qué necesitan el Muro? ¿Creen en lo que allí reside?, ¿Por qué?, dejen de molestar, vayan y construyan una muralla donde quieran y oren allí. En realidad no creen en lo que están haciendo”, fustigó Cohen.

En una conversación con sus partidarios, Cohen elogió al primer ministro Biniamín Netanyahu y al ministro del Interior Aryeh Deri (Shas), que lucharon contra el compromiso marco que fue revocado esta semana.

Hace más de un año, Cohen habló en contra del acuerdo sobre la oración mixta y le advirtió que les diría a los legisladores del Shas que dimitieran del gobierno si el asunto no pudiera ser resuelto a su satisfacción.

Cohen dijo entonces que “los judíos reformistas están arruinando la religión judía y ofendiendo todo lo que nos es sagrado, ¿cómo podemos hablar con ellos?, ¿por qué estamos discutiendo con ellos? Estas personas están fingiendo el judaísmo. No los reconoceremos nunca”.

Deri y los jefes de los otros partidos ultraortodoxos acogieron con beneplácito la decisión de revocar el compromiso sobre la oración igualitaria en el Muro Occidental.

El legislador del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá Moshe Gafni dijo que los judíos reformistas son “como el tipo que mató a su padre y luego fue a la corte y pidió misericordia porque era huérfano”.

“Ellos se sientan en los Estados Unidos y nos dicen qué hacer, y la Corte Suprema de Justicia, que también intenta hacerlo, tampoco lo logrará”, remató Gafni.

El jefe del partido religioso nacional Habait Hayehudí y ministro de Educación Naftali Bennett dijo que la cancelación del acuerdo marco no es un desastre: “En las próximas semanas, el asunto llegará a la Corte Suprema, y se decidirá. El compromiso del Muro Occidental no ha sido torpedeado, cualquiera puede venir a orar allí”, dijo Bennett.