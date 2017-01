 Liberman: “En el próximo conflicto no pararemos hasta que el enemigo levante la bandera blanca”

Durante una conferencia celebrada en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), el ministro de Defensa, Avigdor Liberman, manifestó que las órdenes del Ejército de Defensa de Israel (Tzáhal) son las de “acometer con toda la fuerza”. “Si el otro lado no cede y levanta la bandera blanca, no pararemos”.

Liberman también se refirió a la decisión de aprobar la construcción de unas 2.500 unidades de vivienda en Judea y Samaria y la conectó con la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos: “No hay nada nuevo acerca de eso, siempre hemos construido bajo la Administración Obama”.

Liberman criticó al presidente palestino “Abu Mazen” (Mahmud Abbas), indicando que: “No hay nadie con quien firmar realmente allí un acuerdo dramático que cambie la realidad. Necesitamos un liderazgo robusto con influencia en el terreno, pero Abu Mazen no es un líder legítimo”.

Liberman añadió de que “no hay Autoridad Palestina, no existe. Olvidamos el hecho de que la Franja de Gaza está gobernada por Hamas y no por la Autoridad Palestina”.

“Había mucha gente buena que trabajó para lograr un acuerdo ¿Por qué no pudieron resolver el problema? Sería imposible ofrecer a Abu Mazen más de lo que Olmert le ofreció en Annapolis, incluyendo la división de Jerusalén, rediscutir la cuestión de los refugiados, y la evacuación de Cisjordania: todo. ¿Y qué terminamos recibiendo? Un ‘no’”.

Cuando se le preguntó a Liberman en qué asesoraría al presidente Donald Trump. “No es correcto aconsejar a los norteamericanos. No exageremos, somos un país pequeño y ellos son una potencia mundial”, respondió Liberman, y atacó verbalmente a los países europeos: “Les aconsejo a los europeos, a los estadounidenses y a los rusos que en primer lugar se mantengan alejados del conflicto entre israelíes y palestinos. Quien quiera ayudar a resolver el conflicto debe olvidar primero la participación excesiva del resto de las potencias mundiales, sobre todo de Europa, que es en gran medida perturbadora”.

En cuanto al caso del soldado Elor Azaria, Liberman declaró: “No sé si el soldado hizo lo correcto o no, ese no es mi trabajo. Una vez más, aconsejo a todos que acepten y respeten la decisión del tribunal militar aunque no estemos muy cómodos con ella”.