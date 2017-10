Liberman criticó el proyecto de ley de estado-nación judío

El ministro de Defensa, Avigdor Liberman, criticó el proyecto de ley de estado-nación y dijo que temía que se usara para convertir a Israel en un estado gobernado por la ley religiosa judía o halajá.

“Tengo una gran dificultad con la ley de estado-nación. En lugar de convertir a Israel en un estado judío, están tratando de convertirlo en un estado halájico”, dijo Liberman. “Hay un problema en su redacción con respecto a los drusos, que no son judíos. Nuestra posición es tomar la Declaración de Independencia y convertirla en ley”.

Liberman se refería a la última versión del proyecto de ley, que especifica que los tribunales dictaminen “a la luz de los principios de la ley judía” en ausencia de una legislación clara o un precedente legal. Esta disposición se está avanzando como una ley ordinaria separada, en lugar de como una Ley Básica. Ha sido criticada durante el año pasado por las preocupaciones de que la ley judía discrimina a las mujeres, los no judíos y los homosexuales. Además, el proyecto de ley del estado-nación no definirá a Israel como un estado judío y democrático, y busca legislar la demanda de Israel de que los palestinos reconozcan a Israel como el estado-nación del pueblo judío.

Diez organizaciones de mujeres pidieron a los diputados que se opongan a ambos proyectos de ley, diciendo que podrían socavar el estatus de las mujeres israelíes. Los grupos minoritarios temen que en el esfuerzo por fortalecer las características judías del estado, el estatus de la ley religiosa también se reforzará, en detrimento de todos.

El establecimiento de la ley judía como vinculante en casos no contemplados por la legislación, “podría hacer retroceder a Israel décadas atrás y dañar los derechos y el estatus de las mujeres en todos los ámbitos de la vida”, escribieron los grupos en un comunicado.

Los grupos, incluida la Red de Mujeres de Israel, el Centro Rackman para el Avance en el Estatus de la Mujer, WIZO y la Asociación de Centros de Crisis por Violación en Israel, enviaron la carta anticipándose a que ambas leyes fueran presentadas en el comité y en el pleno de la Knéset.

“Si la Knéset quiere establecer principios constitucionales, debe legislar una igualdad total y no acuerdos discriminatorios. Las mujeres israelíes no necesitan cargas adicionales impuestas por la ley religiosa y los tribunales rabínicos”, agregó el comunicado.