La rentabilidad del First International Bank de Israel afectada por racionalización

La rentabilidad del First International Bank of Israel bajó un 17% a 137 millones de shékels en el primer trimestre. La reducción se debió a dos gastos únicos de pre-impuestos por un total de 69 millones de shékels, que incluyen gastos de sueldo y racionalización. El First International Bank, controlado por Zadik Bino, distribuirá un dividendo de 60 millones de shékels luego de la publicación de los resultados.

La provisión principal es de 45 millones de shékels en bonificaciones para el banco de empleados, luego de un fallo a favor por parte del Tribunal Laboral. La dirección del banco, encabezada por la directora, Smadar Barber Tsadik, ha anunciado su intención de apelar el fallo, no obstante hasta el momento realizó las disposiciones necesarias. El Tribunal ha ordenado el pago de la bonificación a los firmantes autorizados y a los gerentes, pero el banco ha hecho una provisión para el pago del bono a todos los empleados, entretanto, el sindicato de empleados también ha presentado un reclamo similar.

Una provisión de 24 millones de shékels para agilizar los gastos en el Bank Otsar Hahayal, también tuvo un impacto negativo en los resultados del First International Bank, el que planea establecer importantes medidas de racionalización en su filial que probablemente se entiendan a una total fusión del Bank Otsar Hahayal en el First International Bank of Israel. El comité de trabajadores de la subsidiaria la semana pasada declaró una disputa laboral como resultado de estas medidas.

Estos dos eventos disminuyeron el rendimiento del capital del First International Bank en un 2.3% a 7.2%.

Por otro lado, el banco registró una ganancia de 13 millones de shékels neta de impuestos, en la venta de su edificio en Suiza. ■