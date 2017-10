La policía critica a Netanyahu por “socavar el estado de derecho”

La policía de Israel respondió duramente a las acusaciones del primer ministro Biniamín Netanyahu de que ha hecho “un tsunami de filtraciones policiales” a los medios de comunicación, rechazando sus críticas como “ataques sin fundamento” que interrumpen su trabajo y “socavan la legitimidad del estado de derecho”.

“Cuando el Jefe de la Policía Roni Alsheikh comenzó su mandato, tomó dos decisiones importantes: que no habría más filtraciones de las investigaciones policiales, y que la policía ya no formulará recomendaciones (sobre acusaciones formales)”, declaró Netanyahu.

“Desde que el asesor político Lior Horev fue designado como asesor externo de la policía, a costa de millones de shekels a expensas del contribuyente y sin una licitación, las filtraciones ilegales se convirtieron en un tsunami y la decisión de no hacer recomendaciones es como si nunca hubiera ocurrido”.

El ministro de Seguridad Interna Gilad Erdan le pidió al Fiscal General Avijai Mandelblit que examinara las acusaciones de Netanyahu.

El ex primer ministro Ehud Barak comentó la actitud de Netanyahu en su perfil de Facebook: “Netanyahu está en camino, listo para quemar el país, realizando una persecución despreciable y peligrosa contra las instituciones del estado. Cuando la ley amenaza a Bibi, Bibi amenaza la ley”.

En agosto, la policía extendió la orden de mordaza sobre información pertinente a las investigaciones en curso contra Netanyahu. Al solicitar la orden, la policía reveló ante el tribunal que Netanyahu es sospechoso de soborno, fraude y falta de confianza.