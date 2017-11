La Partición de la ONU y el peligro de la escasa legitimidad de Israel

Prof. Asher Susser

El 29 de noviembre de 1947, hace setenta años, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181 para dividir a la región de Palestina en dos estados: uno judío y otro árabe. Desde su fundación, por lo tanto, la legitimidad internacional de Israel había estado íntimamente ligada a la resolución de la partición.

En los últimos años, la cuestión de la legitimidad internacional de Israel se ha convertido en una cuestión de cierta controversia en el propio Israel y, huelga decirlo, en los tribunales de la opinión pública internacional.

La tesis principal presentada aquí es que, desde los primeros años del movimiento sionista, desde la declaración Balfour en adelante, la idea de una política judía en Palestina estuvo constantemente unida a los ojos de la comunidad internacional a alguna forma de derecho compartido al país, tanto para judíos como para árabes.

Estas nociones inicialmente vagas evolucionaron gradualmente hacia la idea más concreta y claramente formulada de dividir a Palestina en dos estados. Dado que la legitimidad internacional de Israel estaba vinculada a la partición, su distanciamiento percibido de la idea de la solución de dos estados tuvo un impacto negativo casi automático en la posición internacional de Israel.

El establecimiento de Israel y la partición

Poco antes de la aprobación de la resolución de la ONU, el 17 de noviembre de 1947, Golda Meyerson (Meir), en representación del Departamento Político de la Agencia Judía, se reunió secretamente con el Rey Abdallah de Jordania en Naharayim. Explicó que los sionistas esperaban una resolución de la ONU que establecería dos estados y que ellos “deseaban hablar con el rey solo sobre un acuerdo basado en tal resolución”.

Ella no objetó su sugerencia de que Jordania podría capturar el parte árabe de Palestina, siempre que el ejército de Jordania no interfiera con el establecimiento del estado judío y que Abdallah declare que el propósito de sus fuerzas era mantener la ley y el orden hasta que la ONU pueda establecer un gobierno en esa área. [1] Meir fue especialmente cautelosa para no socavar la partición, obviamente no por el bien de los árabes de Palestina, sino en plena comprensión de que era esta resolución la que respaldaría internacionalmente al estado judío.

La Declaración de Independencia de Israel en mayo de 1948 se basó no solo en el “derecho natural e histórico” del pueblo judío, sino también en la resolución de partición de la ONU, que reconoció su derecho inalienable a la autodeterminación, la soberanía y la estadidad. La Declaración prometía la completa igualdad política y social para todos los ciudadanos de Israel, independientemente de su religión, raza o género, y garantizaba la lealtad de Israel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Fue sobre esta base que Israel hizo un llamamiento a la ONU para la admisión a la familia de naciones. [2] Por lo tanto, como se consagra en su propia Declaración de Independencia, la legitimidad internacional de Israel descansaba en su aceptación de la partición y su historial de respeto de los derechos humanos.

Los árabes, sin embargo, no aceptaron la partición. Lanzaron la Guerra de 1948 y sentaron las bases para el consiguiente conflicto árabe-israelí. Cuando la Guerra se acercaba a su conclusión a fines del verano de 1948, después de casi un año de lucha, los israelíes habían ganado la partida. A finales de septiembre, David Ben-Gurión propuso al gabinete que las fuerzas israelíes renueven su ofensiva contra Jordania y se apoderen de gran parte de Cisjordania. En esta etapa, las Fuerzas de Defensa de Israel eran lo suficientemente fuertes como para tomar de toda Cisjordania si se lo ordenaban. El gabinete, sin embargo, votó en contra de la propuesta de Ben-Gurión. Posteriormente describió esta decisión como una causa de “duelo por las generaciones venideras”. [3]

Ben-Gurión no luchó contra el problema ni volvió a plantear el asunto. La mayoría de los que lo conocían creía que si realmente hubiera querido tomar Jerusalén y el resto de Cisjordania, habría encontrado el camino, independientemente de la decisión del gabinete. Ben-Gurión en realidad prefería la partición a la ocupación de Cisjordania por razones demográficas y políticas. Él no creía en agregar cientos de miles de árabes a la población de Israel y trató de mantener lazos favorables con el rey Abdallah. En cuanto a Jerusalén, Ben-Gurión creía que la partición de la ciudad entre Israel y Jordania era la mejor de todas las opciones. [4]

La resolución de partición había determinado que Jerusalén no sería parte del Estado judío o árabe, sino “un corpus separatum bajo un régimen internacional especial” para ser administrado por la ONU. [5] En la mente de Ben-Gurión, la división de la ciudad entre Israel y una parte árabe como Jordania, en lugar de unirla bajo la soberanía israelí, “parecía la estrategia más realista en ese momento para protegerse de la presión persistente de las grandes potencias y la ONU para la internacionalización de la ciudad”. [6] La partición, por lo tanto, y la legitimidad internacional que ofreció, incluso superó el apego histórico de Israel al Barrio Judío y al lugar más sagrado del pueblo judío, el Monte del Templo y el Muro Occidental, que permaneció bajo control jordano en la Antigua Ciudad .

La frontera de Israel con Jordania a lo largo de Cisjordania y de toda Jerusalén era larga y tortuosa, peligrosamente cerca de la planicie costera densamente poblada y difícil de defender. La situación sobre el terreno, sin embargo, se mantuvo sin cambios hasta la Guerra de los Seis Días de junio de 1967, aunque surgieron oportunidades de alteración por la fuerza en numerosas ocasiones.

La Guerra de los Seis Días y el Alzamiento de la Derecha

La situación posterior a 1967, la ocupación y el amplio asentamiento de Cisjordania, han cuestionado el compromiso genuino de Israel con la partición, y en consecuencia han desafiado la legitimidad de Israel en la arena internacional.

En Israel, después de la sorprendente victoria de la Guerra de los Seis Días, el estado de ánimo general fue menos conciliatorio con los árabes y menos considerado con la opinión internacional. La prudencia de Ben-Gurión de 1948 fue arrojada al viento. Menos de tres semanas después de la guerra, la Jerusalén árabe y un considerable territorio más allá, fueron anexados formalmente por Israel. La “unificación de Jerusalén” nunca fue aceptada por la comunidad internacional y ni siquiera fue reconocida por el más cercano de los aliados de Israel, los Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, surgió una nueva derecha política militante en Israel.

El eufórico estado de ánimo post-1967 que fue estimulado por la gran victoria y la conquista del corazón bíblico de Judea y Samaria dio a luz a una nueva derecha religiosa radical neo-sionista. Aunque es una minoría en Israel, la derecha religiosa radical ha disfrutado de una influencia política desproporcionada desde principios de los años setenta. Con mucha motivación ideológica y desconfiados de las últimas intenciones árabes, no creían en la partición, sino en el asentamiento judío en todo Eretz Israel, la Tierra de Israel. Este neo-sionismo de los colonos no se refería a la autodeterminación secularista y defensiva sionista clásica, sino a la redención religiosa mesiánica del pueblo judío.

En la visión del mundo de estos radicales religiosos, ni a los palestinos ni a la idea de partición, y ni siquiera a los gobiernos electos de Israel, se les podría permitir permanecer en el camino de Dios. A principios de la década de 1970, unos 400.000 israelíes se habían establecido en Cisjordania (esto no incluye a Jerusalén).

Muchos, si no la mayoría, de los asentamientos no se establecieron sobre la base de decisiones o aprobación previa del gobierno israelí del momento. Varios gobiernos israelíes consentían o eran cómplices parcial o totalmente en estas actividades de asentamiento, muchas de las cuales eran ilegales incluso en términos de la ley israelí. (Jerusalén es una categoría diferente. Más de 200.000 israelíes, la gran mayoría de los cuales no son los devotos ideológicos del movimiento de colonos neo-sionistas, viven en las nuevas áreas residenciales de la ciudad después de 1967 construidas por el gobierno o con la aprobación del gobierno siguiendo la unificación / anexión de Jerusalén Este.)

Asentamientos y opinión pública internacional

A lo largo de los años, desde 1967, la comunidad internacional ha revivido el consenso sobre la partición, o la solución de dos Estados, para la dimensión palestina del conflicto con Israel. La política de asentamientos israelíes fue, por lo tanto, ampliamente considerada como un gran obstáculo para esta opción. De hecho, los fundadores pretendieron que los asentamientos sirvieran precisamente a ese propósito obstructivo. Cuando Israel se distanció de la partición y la idea de los dos estados, sus propias políticas tendieron a socavar la legitimidad internacional del empeño sionista, en la medida en que estaba representado por el neosionismo de los colonos y no por el respaldo sionista clásico de alguna variante de la partición.

El consenso internacional en evolución a favor de dos estados ha dado lugar a una condena cada vez mayor de las políticas de asentamiento de Israel. Pero aunque la comunidad internacional ha rechazado consistentemente los asentamientos, ha seguido aceptando la legitimidad de Israel dentro de los límites de 1967, es decir, en el 78% de la Palestina histórica. De hecho, esta aceptación de Israel se ha vuelto aún más sistémica y consistente de lo que había sido alguna vez en la era anterior a 1967, cuando las grandes potencias aplicaron presión sobre Israel para conceder territorio a los árabes o aceptar el retorno de los refugiados.

La resolución 2334 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 23 de diciembre de 2016 reafirmó que los asentamientos eran “una violación flagrante bajo el derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución de dos Estados”. La Resolución también hizo un llamado a todos los estados para “distinguir, en sus tratos relevantes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967”, [7] sugiriendo así la posible aplicación de sanciones a los asentamientos. Sin embargo, al distinguir explícitamente “entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967”, la Resolución implicaba simultáneamente que la comunidad internacional respaldaba plenamente la legitimidad de Israel anterior a 1967.

Este reconocimiento de Israel anterior a 1967, ahora casi un artículo de fe de la comunidad internacional, fue un notable logro histórico del movimiento sionista. Muchos israelíes, incluido el gobierno, que fueron completamente consumidos por la lucha en los asentamientos, tendieron a ignorar esta copa casi llena de la diplomacia sionista. En su determinación de expandirse más allá de las líneas de 1967, erosionando el principio de partición y socavando la viabilidad del Estado palestino, están empeñados en contrariar la lógica política que ha determinado las opiniones de la comunidad internacional sobre Palestina / Eretz Israel por un siglo.

Desde 1967, dos procesos contradictorios han estado trabajando en la arena internacional. Por un lado, la legitimidad de Israel como estado nacional del pueblo judío, dentro de los límites de 1967, se ha reforzado consistentemente, especialmente en los foros gubernamentales oficiales. Por otro lado, la continua ocupación y asentamiento de Cisjordania por parte de Israel, ahora en su quincuagésimo año, ha socavado constantemente su posición y legitimidad internacional, particularmente en el mundo no gubernamental y en los tribunales de la opinión pública mundial. El problema para Israel ahora es que podría ser solo una cuestión de tiempo hasta que la ilegitimidad de la ocupación comience a erosionar la legitimidad de Israel mismo, también en el ámbito gubernamental oficial, siempre y cuando Israel realmente convierta la partición en letra muerta.

Fuente: Foreign Policy Research Institute