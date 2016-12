“La ONU no nos va a quitar la tierra que Dios nos dio”

Con motivo del debate generado por la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el estatus de los asentamientos israelíes, el diario El País de Madrid publicó un artículo en el que se muestra la vida cotidiana de los colonos de Ofra (de 3.400 habitantes).

En él, el entrevistado Aarón Lipkin –que suele ser el guía de los paseos turísticos por las colonias-, plantea que “la ONU no puede quitarnos lo que según nuestras creencias, Dios nos ha dado. Esta es nuestra tierra. No reivindicamos, como los musulmanes, el sur de España.”

Otro colono entrevistado, Rafi B. cuenta que vive hace cuatro décadas (la colonia fue fundada en 1975) y se gana la vida cultivando viñedos. “Si Naciones Unidas me obliga a dejar mi casa y mis viñas no lo aceptaré; somos muchos los que opondremos la desobediencia civil y la resistencia pacífica”, advierte Rafi, quien muestra una marca de herida en la cabeza hecha por la policía israelí en medio de los enfrentamientos que se registraron hace una década tras la orden de desalojo al asentamiento no autorizado de Amona.

Los asentamientos israelíes, ubicados en Cisjordania (Judea y Samaria), están entre los terrenos en disputa con los palestinos desde que Jordania los cedió luego de perder la guerra con Israel en 1967.