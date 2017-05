En casos extremos se necesita una orden judicial

La internación involuntaria de pacientes con problemas psiquiátricos serios que es ordenada por una corte, se convirtió en la forma más conveniente de hospitalización psiquiátrica en pacientes beligerantes o extremadamente alterados que no se presentan en forma voluntaria para su internación.

La forma del procedimiento consiste en que una persona que se percata de la situación del enfermo llama a la policía y éstos lo llevarán ante una corte la que determinará con la ayuda de un psiquiatra ordenado por el Ministerio de Salud, si la internación se deberá hacer efectiva. Desde el momento que este procedimiento se lleva a cabo, la persona quedará tildada como agraviador, no únicamente como enfermo mental y recibirá el tratamiento de cualquier delincuente común.

Según un informe del Ministerio de Salud, las internaciones psiquiátricas no voluntarias ordenadas por un juzgado ascendieron en la última década un 60 por ciento, en tanto que el crecimiento de la población creció un 20 por ciento en el mismo periodo.

El Ministerio de Salud y los funcionarios de Justicia alegan que están preocupados por esta “criminialización” del sistema psiquiátrico en el país, que en lugar de tratar a los enfermos mentales con herramientas médicas se los trata como a delincuentes.

Trágicas historias sobre enfermos mentales que a su vez deben lidiar con el sistema judicial se escuchan cada vez con mayor frecuencia en los tribunales.

De acuerdo con un defensor público, que está a cargo de casos criminales psiquiátricos de su distrito, un enfermo mental que comete un delito grave deberá ser tratado con un procedimiento criminal. En los demás casos, el sistema civil debe hacerse cargo, ya sea en una clínica para pacientes externos o en un caso extremo con internación involuntaria.