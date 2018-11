La foto de un rabino estudiando Talmud durante el partido Israel-Escocia se volvió viral

La imagen de un judío ultraortodoxo estudiando Guemará (uno de los componentes del Talmud) durante el partido de futbol entre Israel y Escocia se volvió viral en las redes sociales.

El hombre estaba tan metido en la lectura de los textos sagrados que se perdió el primero de los dos goles que anotó Israel en el estadio de Hamden Park, Glasgow. Aunque Escocia ganó 3-2 en un vibrante partido con un claro protagonismo de James Forrest. El centrocampista del Celtic marcó tres goles logrando el ascenso de su equipo para la “Final Four” de la Liga de Naciones. Los goles israelíes fueron convertidos por Beram Kayal y Eran Zahavi.

When you've got football at 7, but Maariv at 8 #SCOISR pic.twitter.com/Y3opdikoDj

— Daniel Jacobs (@DanielHarry311) November 20, 2018