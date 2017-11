La compañía Dan invertirá 8 millones de shekels en carreteras eléctricas

Varios meses después de anunciar su intención de adquirir ElectRoad y fusionarse, Biomedix Incubator Ltd. firmó un acuerdo de cooperación en el que la compañía de autobuses Dan invertirá hasta 8 millones de shekels, dependiendo de la finalización de la fusión.

El acuerdo con Dan incluye una inversión inicial de 3.1 millones de shekels y opciones para acciones de Biomedix por un valor de 5 millones a un valor de compañía de 90 millones.

ElectRoad ha desarrollado una tecnología que convierte las carreteras mismas en fuentes de energía para automóviles eléctricos. Los automóviles derivan su poder de la carretera mientras conducen sobre ella.

Evitar los obstáculos de Better Place

La tecnología de ElectroRoad utiliza bobinas de conducción magnética colocadas debajo de la línea de tráfico para alimentar a los vehículos a través de la inducción magnética. Para utilizar esta fuente de energía, los vehículos deben tener un motor eléctrico que funcione con este método.

La compañía decidió comenzar en el transporte público, de modo que primero pudiera colocar sus baterías de carga debajo de las vías de transporte público y alimentar solo a los autobuses que circulan por estos carriles todos los días. De esta manera, ElectroRoad puede penetrar gradualmente en el mercado, al tiempo que persuade a un pequeño número de tomadores de decisiones (evitando así los obstáculos encontrados por la ambiciosa empresa Better Place, que atraía al mercado general). La inversión de Dan y el acuerdo entre las compañías indica que las empresas de transporte público están realmente interesadas en la tecnología.

La visión de la compañía es contar con muchas carreteras electrificadas en el futuro, y cada vehículo obtendrá potencia de ellas. El director general Oren Ezer, ex gerente de Elbit Systems Ltd. y Hanan Rumbak, un ex ingeniero senior de Elbit Systems, fundaron ElectRoad en 2013.

Biomedix anunció la fusión de ElectRoad en agosto pasado. Los accionistas de ElectRoad recibirán entre el 64 y el 69% de las acciones de Biomedix (dependiendo de cuánto dinero tenga Biomedix). Biomedix, un antiguo holding médico, vendió la mayoría de sus participaciones en el sector en los últimos años, a excepción de pequeñas participaciones en Allium Medical Solutions y Check-Cap.