Jánuca en el teatro de la Mediateca en Holón

Institución dedicada a la cultura infantil con productos de alta calidad

En el Teatro de la Mediateca en Holón continúan los festejos de la fiesta Jánuca, hasta fin de mes. El programa ofrece las mejores obras infantiles que también son para toda la familia. Se presentan en el amplio confortable auditorio de la Mediateca en la calle Golda Meir. Recordamos que es una institución dedicada a la cultura infantil, que se caracteriza por la calidad y el alto nivel de sus producciones.

En el marco de la fiesta se podrá ver “Los niños de la casa de madera” (Yaldei Beit Haetz) el 28.12 a las 10.30 y a las 12.30. Es un drama musical de Noa Lazar-Keenan basado en el libro de Ran Cohen Aharonov y dirigido por Noam Shmuel. Los espectadores son testigos de la lucha de un grupo de niños por salvar la casita que el padre construyó en un árbol y de paso proteger el bosque de su barrio. Es una casita construida cuando eran pequeños y se ha convertido en su segundo hogar donde se encuentran los amigos para preparar un show musical. Pero existe un proyecto por el que tirarán los árboles y la casita abajo. La obra se narra a través de siete canciones del álbum homónimo compuestas por Yaya Cohen Aharonov. (Para más de 8 años)

“El Gato en el sombrero” (The Cat In The Hat) el 29.12 a las 10.30 y a las 12.30. Se trata de la excelente adaptación del libro aclamado por la crítica y dirigida por Ronny Pinkovitz, con la traducción de Leah Naor. Es un libro escrito e ilustrado por Theodor Geisel bajo el seudónimo de Dr. Seuss y publicado por primera vez en 1957. La historia se centra en un gato antropomorfo, que lleva un sombrero rojo y blanco a rayas y una corbata de lazo rojo. Sally y su hermano quedan solos en casa y están muy aburridos, cuando de repente aparece un gato con sombrero y convierte todo en un mundo de sorpresas con un montón de trucos e invenciones y con la ayuda de amigos muy traviesos, con 5 actores excelentes (para más de 3 y toda la familia).

“La Reina de las Nieves” basada en el clásico de Hans Christian Andersen, adaptada por Ido Riklin y dirigida por Rafi Niv. El 31.12 a las 10.30hs. es una travesía maravillosa de una niña por el palacio de hielo que se halla en el Polo Norte. Transcurre entre jardines y palacios, entre aristócratas y ladrones, con pájaros salvajes y otros animales, a través de todo ello Gerda logra devolver al mundo el amor y la fe. (de 7 a 12 años).

Para el nuevo año 2017 se ofrece un programa muy atractivo y durante el mes de enero se presentarán varias piezas, los sábados a las 10.20hs. Algunas reposiciones como Heidi, Muff y Morris.

Pero también obras nuevas: “Un amigo extraterrestre” una fantasía musical para 6 actores escrita por Dafan Engel, dirigida por Raanan Nissim y Moshé Ben Shoshan. Música de Ben Zaidman. Shahar es un niño solitario que pasa la mayor parte en juegos espaciales y su ansiosa madre lo empuja a jugar con amigos que lo molesta. El prefiere dedicarse a la estrellas y un día aparece un nuevo amigo nada usual. (de 7 9 años) el 7.1.17.

Los jóvenes de la calle Paul, adaptación del libro de Franz Molner. Escrito por Idos Seter y dirgido por Tom Shwerberg, para 7 actores. Es una historia de dos bandas luchando en un mismo patio. De lo cual surgen problemas de resistencia y de comportamiento que afectan a todos los niños. Sobre el abuso y el tratamiento de los débiles junto con el intento de hacer todo lo posible para complacer a la sociedad para niños de más de 9 años, el 14.1.17 ■