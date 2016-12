Israel arresta a ciudadano por insultar a los musulmanes en Facebook

Un activista del Monte del Templo que publicó una imagen digitalmente creada de un cerdo en el sitio sagrado que alberga el Monte del Segundo Templo judío y las mezquitas en Jerusalén fue arrestado por insultar la religión musulmana y fue ordenado por la policía a que elimine el mensaje de su página de Facebook.

Haim Brosh, de 30 años, del asentamiento de Tekoa en Cisjordania, fue liberado después de varias horas de interrogatorio y le dijeron que si no eliminaba la foto, sería arrestado nuevamente. También le dieron una prohibición de 15 días de visitar el Monte del Templo en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

En la foto se ve un cerdo bebiendo de un charco en el recinto del Monte del Templo con la cúpula dorada de la Roca reflejada en la superficie del agua.

Aunque Brosh sacó la imagen de la línea de tiempo de sus publicaciones de Facebook, no la borró, y aún estaba siendo compartida por muchos otros usuarios en protesta por su detención.

Brosh había publicado la imagen con un mensaje diciendo: “El gobierno israelí permite que los cerdos gobiernen el lugar más sagrado para el pueblo judío y todo el mundo está llorando por la cabeza de un cerdo en la tumba de un hombre justo en la Europa antisemita” (en referencia al ataque antisemita en Ucrania contra la tumba del Rabí Najman).

Brosh, que tiene la intención de apelar contra la prohibición de visitar el sitio sagrado de Jerusalén, se defendió diciendo que “estaba ejerciendo su libertad de expresión”.

Dijo que su intención era protestar porque “el gobierno israelí deja que un cuerpo extranjero -el Waqf islámico- controle y actúe de una manera agresiva y dañe los derechos democráticos básicos de los judíos que sólo quieren subir y rezar sin ninguna provocación”.

“Subo al Monte del Templo y me acosan, me maldicen y me llaman cerdo”, dijo Brosh. “En cada mezquita llaman monos y cerdos a los judíos y no han arrestado a nadie por ofender a la religión”.

“Sentí como si estuviera ante la policía del pensamiento”, continuó, agregando que la policía lo había acusado de intentar encender todo el Medio Oriente con sus acciones provocativas.

La policía dijo en respuesta que cualquier puesto sobre el Monte del Templo tiene ese potencial de ser provocativo y que por lo tanto realizan investigaciones frecuentes sobre tales delitos, incluyendo contra los residentes árabes de Jerusalén Este por publicar material relacionado con el Monte del Templo.

La policía agregó que Brosh es un conocido activista del Monte del Templo y, como tal, sería plenamente consciente de la naturaleza provocativa de la foto.

Los activistas judíos abogan por subir al Monte y rezar en él para establecer una presencia judía en el sitio, sobre el cual descansa el tercer lugar más importante del Islam: la Mezquita de Al-Aqsa. El Monte en sí y el área bajo la Cúpula de la Roca son los sitios más sagrados en el judaísmo ya que son las ubicaciones de los antiguos templos judíos.

Según la ley israelí, se permite a los judíos visitar el Monte, pero no orar allí, como parte de un acuerdo de “status quo” entre Israel y Jordania luego de la guerra de 1967.