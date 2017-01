Isaac Herzog pide investigar al primer ministro

Sobre su relación con el periódico Israel Hayom

El líder de la oposición, Isaac Herzog, pidió una investigación sobre la estrecha relación que sostiene que existe entre el primer ministro Biniamín Netanyahu y el diario hebreo Israel Hayom.

Herzog se dirigió al Asesor Jurídico del Gobierno Avichai Mandelblit, pidiéndole que retirara inmediatamente a Netanyahu de su cargo de ministro de la comunicación.

A raíz de las últimas revelaciones e investigaciones policiales sobre la conexión entre el primer ministro y los medios de comunicación, Herzog afirmó que Netanyahu tiene un interés significativo y una conexión directa con los medios de comunicación, lo que le descalifica para servir como ministro. Herzog amenazó con que si Mandelblit no elimina al primer ministro de ese cargo en 48 horas, él presentará una petición a la Corte Suprema.

Esto sigue a los comentarios de Herzog en la reunión semanal de Campo Sionista, donde dijo que no estaba celebrando la investigación policial sobre el primer ministro, cuando vio a los investigadores interrogándolo dos veces la semana pasada. “Ya dije que nos desharemos de Netanyahu en la urna”, enfatizó.

“Todos descubrimos que el ministro de Comunicaciones, Biniamín Netanyahu, quiere ser el investigador, el periodista, el editor y el impresor de todos los periódicos”, dijo Herzog al Canal 2.

Herzog dijo que la última investigación confirmó lo que él y otros habían estado diciendo antes de las elecciones israelíes de 2015.

“Los informes de la conversación entre el primer ministro y Noni Mozes, editor de Yediot Ahronot, coinciden en que el periódico Israel Hayom está dirigido por Biniamín Netanyahu. Esto es lo que dijimos antes de las últimas elecciones, pero nuestros cargos fueron rechazados porque no pudimos probar un vínculo directo entre ellos. Esta vez está demostrado y el vínculo debe investigarse completamente”, añadió el jefe opositor.