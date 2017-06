La policía abrió una investigación por agresiones contra el portavoz de la organización no gubernamental (ONG) de izquierda “Rompiendo el silencio”, Dean Issacharoff, a raíz de un video en el que dice que golpeó brutalmente a un manifestante palestino en Hebrón.

La investigación tiene lugar luego de que la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, pidiera al Asesor Jurídico del Gobierno y Fiscal General Avichai Mandelblit, que investigue al vocero de la ONG bajo la sospecha de crímenes de guerra. Sin embargo, la Fiscalía negó que la decisión de investigar a Issacharoff esté relacionada con el pedido de Shaked, sino que provino del fiscal militar.

Issacharoff fue interrogado bajo apercibimiento.

Shaked manifestó a la Radio del Ejército (Galei Tzáhal) que quería que se aclare si Issacharoff está diciendo la verdad cuando dice que golpeó a un palestino en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania (Judea y Samaria), o si simplemente está mintiendo con la intención deliberada de desacreditar al ejército israelí.

“El portavoz de ‘Rompiendo el Silencio’ dice que él mismo cometió un crimen contra un palestino y lo castigó a golpes”, apuntó Shaked. “Si ocurrió realmente eso; debe ser investigado y castigado. Si no ocurrió, el Estado tiene que declarar oficialmente que no eso no sucedió”.

“Rompiendo el silencio” es una ONG israelí que recibe un enorme financiamiento desde el exterior y se opone al control israelí de Cisjordania (Judea y Samaria), para ello publica testimonios de ex soldados que relatan supuestas violaciones a los derechos humanos en Cisjordania y Gaza. Como la gran mayoría de los testimonios son anónimos, se cuestiona en gran medida la autenticidad de los relatos.

Issacharoff fue filmado hace dos meses durante una manifestación de “Rompiendo el Silencio” confesando públicamente haber golpeado a un palestino.

Issacharoff, un oficial que sirvió en el Ejército entre 2011 y 2015, contó que su unidad de la brigada de infantería Nahal, que había sido desplegada en Hebrón, se enfrentaba regularmente con manifestantes palestinos que les arrojaban piedras.

Según relató, en una ocasión, el comandante de su compañía le ordenó a esposar a un palestino que resistía pasivamente el arresto.

“Como soldado no sabía cómo tratar con alguien que resiste sin violencia” dijo Issacharoff en la manifestación.

La versión de Issacharoff sobre los eventos es disputada por miembros de su propio pelotón, que el mes pasado difundieron un video en respuesta, a través de la organización “Reservistas en servicio”, que ha salido en contra de “Rompiendo el silencio” y en defensa de la reputación de los soldados del Ejército de Defensa de Israel (Tzáhal).

En el video, los soldados, incluyendo al ex comandante de Issacharoff, lo tachan varias veces de “mentiroso”.

Issacharoff, que es hijo del embajador de Israel en Alemania, Jeremy Issacharoff, fue citado a declarar por la policía y alegó la autenticidad de la historia de que golpeó brutalmente a un palestino sin necesidad.

De acuerdo con el diario Haaretz, Issacharoff dijo a sus investigadores que el incidente es un asunto de rutina cuando un soldado se ve obligado a hacer de policía sobre una población civil.

En respuesta a la investigación lanzada contra su portavoz, “Rompiendo el silencio” condenó a la ministra Shaked. “A ella no le importan realmente los palestinos, la justicia o la moral. Todo lo que quiere es dañar a “Rompiendo el silencio” y convertir al Ministerio de Justicia y al Fiscal del Estado en un instrumento de persecución política”.

“La ministra de Justicia no quiere abrir de verdad esta caja de Pandora que expondría la violencia y la injusticia de la ocupación”, argumentó el grupo.