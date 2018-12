Informe: Revelan la identidad del terrorista del túnel de Hezbollah

El terrorista de Hezbollah que se observa en un video corriendo en un túnel con una camiseta rayada azul y blanca fue identificado por las fuerzas de seguridad israelíes, según el Canal i24News.

El pasado 4 de noviembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la “Operación Escudo del Norte” para destruir los túneles que el grupo terrorista chií libanés ha excavado bajo la frontera libanesa-israelí. Recientemente, las FDI difundieron el video de un integrante de Hezbollah caminando dentro de uno de los túneles que fue detectado. Al acercarse a una cámara oculta, el dispositivo se autodestruyó mediante una explosión, obligando al terrorista a escapar a toda velocidad.

El Canal i24News, citando fuentes de seguridad anónimas, identificó al agente de Hezbollah que aparece en el video como Imad “Azaladin” Fahs.

Fahs, de alrededor de treinta años, es un alto integrante de Hezbollah, comandante de una unidad de observación en la frontera con Israel y comandante en la unidad del túnel. Está casado con dos hijos y tiene un doctorado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Teherán.

Tras la difusión del video de las FDI, varios medios árabes habían alegado que el sujeto que aparecía en la filmación era un narcotraficante sin conexión con Hezbollah. Aparentemente, las fuentes del Canal i24news dieron a conocer la identidad del sujeto en cuestión para disipar esas versiones.

Según la fuente de seguridad, Fahs recibió entrenamiento con los carteles de la droga mexicana cerca de la frontera con Estados Unidos.

Los habitantes del sur del Líbano recibieron mensajes de texto de Hezbollah en los que el grupo terrorista les ofrece dos posibilidades: o colaborar con la organización chií pro-iraní o evacuar la zona para no verse involucrados en una eventual guerra futura, añade el reporte.

