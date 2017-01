Informe podría otorgar estatus legal a los refugiados de Darfur

Se ha puesto de manifiesto la opinión legal

Una opinión legal emitida hace dos años indicando que cualquier ex residente de Darfur de una tribu no árabe, tiene automáticamente derecho a asilo político en Israel, fue presuntamente ocultada a la Autoridad de Inmigración y Población. En estos momentos la recomendación se ha puesto de manifiesto y puede ser utilizada por miles de refugiados de Darfur para tratar de obtener el reconocimiento de legalidad.

Pasaron más de dos años desde que se presentó la opinión legal a los funcionarios de Population, Immigration and Border Authority (PIBA) (Autoridad Limítrofe de Población e Inmigación).

La opinión en este asunto es comprensiva, incluyendo información y ejemplos de apelaciones de solicitantes de asilo similares de todo el mundo. Los empleados del RSD (Refugee Status Determination) que escribieron la opinión tienen la tarea de formular recomendaciones a los funcionarios del PIBA y a los ministros de gobierno que se supone que deben tomar la decisión final sobre este asunto.

Oficialmente, las fuentes de PIBA argumentan que se trata de un documento interno, explicando que estas son sólamente recomendaciones. Principalmente, se aferran al hecho de que la cartera de Interior pasó por las manos de cinco ministros diferentes desde que fue escrita: Gideón Sa’ar, Gilad Erdan, Silvan Shalom, Benjamin Netanyahu, y Aryeh Deri.

Detrás de las escenas, sin embargo, una alta fuente dice que el director general de PIBA personalmente aprobó el informe y que el retraso fue causado por los rangos más altos. Esto significa que la corte encontrará difícil ignorar la opinión legal si se presenta junto las solicitudes de pedido de asilo de los refugiados de Darfur.

De acuerdo con las cifras que el PIBA proporcionó a Amnistía Internacional Israel bajo la Ley de Libertad de Información, como la del 9 de noviembre del 2016, había 18.904 solicitantes de asilo esperando la decisión.

De acuerdo al informe de la prensa sudanesa, las autoridades descartaron a 3.000 solicitantes de asilo que fueron devueltos desde Israel, arrestados y habiendo restringido su libertad de movimiento. Se alega que en varios casos, fueron asesinados al regresar a su tierra natal, según los informes de Sudán. Esto es aparentemente lo que le pasó a Muhammad Ahmed, que fue llevado para ser interrogado inmediatamente después de aterrizar en el aeropuerto. Más tarde esa noche, sus amigos en Israel recibieron una llamada telefónica de su familia para informarles que lo habían ejecutado.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el PIBA en octubre, hay hoy en Israel 29.367 solicitantes de asilo procedentes de Eritrea y 8.066 solicitantes de asilo procedentes de Sudán, sobre todo de la región de Darfur, donde el genocidio ha tenido lugar durante los últimos 13 años.

La opinión legal incluye una revisión general del conflicto étnico en Darfur como: “Un grave desastre humanitario”; “La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente Bashir por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur”. También incluye un estado actualizado de la situación en la región: “Un régimen de opresión y anarquía, de violencia política y una grave violación a los derechos humanos.”