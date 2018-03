Informe: Egipto y Arabia Saudita dicen a Abbas que acepte el plan de paz de Trump

Los líderes de dos países árabes importantes han aconsejado al presidente palestino, Mahmoud Abbas, que acepte el acuerdo de paz que le ofrecerá EE. UU., dijeron dos asesores de Abbas al portal de noticias de internet i24News.

El príncipe heredero de la Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y el presidente egipcio Abdel Fattah a Sisi le expusieron a Abbas que no tiene más remedio que ser pragmático, según esas fuentes. Le dijeron a Abbas que los árabes también deben reconocer las nuevas realidades y aceptar las demandas de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump.

Los líderes egipcios y sauditas le aconsejaron a Abbas que no fuera obstinado y no continúe desafiando a Israel y Estados Unidos. Le dijeron a Abbas que sería mejor aceptar el acuerdo de paz ahora, de lo contrario, lamentará no haberlo hecho en el futuro.

Abbas está actualmente bajo una enorme presión tanto en el frente exterior, de países árabes tales como Egipto y Arabia Saudita, como así también en el frente interno, de su propia base de apoyo que se opone ampliamente a las medidas propuestas por Trump.

La posición de Egipto y Arabia Saudita va en contra de la posición declarada de Abbas y muchos de sus funcionarios. “No tiene ningún valor un estado palestino sin Jerusalén como su capital”, manifestó Saeb Erekat, el principal negociador palestino, a la radio palestina en enero pasado.

Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel en un discurso pronunciado en la Casa Blanca a principios de diciembre, y le dijo al primer ministro, Biniamín Netanyahu, que podría asistir en mayo a la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén.

Líderes de países árabes moderados, tales como Emiratos Árabes Unidos y Jordania, coinciden con la dificultad de enfrentar a Trump y Netanyahu simultáneamente, según una fuente palestina.

El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y el Presidente al Sisi le aconsejaron a Abbas que tome lo que se le ofrezca, especialmente al ritmo de la construcción de asentamientos que Israel está realizando en Cisjordania (Judea y Samaria) y Jerusalén este. Le dijeron que en pocos años quizás no tenga nada que negociar.

Una fuente palestina interiorizada con la situación dijo que Abbas le ha dicho a varios líderes árabes, con los que se reunió recientemente, que le preocupa que los palestinos lo acusen de traición.

Diplomáticos de Egipto y Arabia Saudita estiman que Washington anunciará su plan para Oriente Medio en las próximas semanas.

Los líderes árabes le dijeron a Abbas que la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y el traslado de la embajada era para obtener más concesiones del primer ministro, Biniamín Netanyahu. Hasta el momento, el presidente Abbas no está convencido y cree que aún puede desafiar a la Administración estadounidense.