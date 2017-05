Hedva Ber advierte sobre la creciente deuda de los hogares

“El crédito al consumo ha aumentado bruscamente y hemos llegado al punto en el que debemos tener cuidado: el crédito es como la sal en los alimentos: la comida sin sal no tiene sabor, pero demasiada sal sabe mal y no es saludable. Si continúa y crece, vamos a intervenir. Tenemos muchas herramientas y no dudaremos en utilizarlas”, declaró la Supervisora de Bancos Dra. Hedva Ber, en una conferencia de prensa celebrada con la publicación de un informe del Departamento de Supervisión Bancaria de Israel.

Ber añadió: “El crédito ha aumentado debido a que la baja tasa de interés es una tentación, y está muy disponible. Mi hijo de 13 años recibió un mensaje preguntando si él quería un préstamo sin identificar la fuente de donde provino, y esto es un asunto serio, y es probable que esta falta de identificación cambie pronto después de la promulgación de la legislación”.

Ber continuó: “Hicimos varias auditorías de bancos el año pasado, lo que reveló que el riesgo estaba aumentando”. Ella reveló los datos de la auditoría mostrando que una cuarta parte del crédito al consumo se tomó por un período de 6-9 años. Un tercio de los préstamos son para consumo corriente, un cuarto para refinanciar un préstamo existente y un 13% para comprar un automóvil.

Ber comentó sobre el tema de las cancelaciones por los bancos para los prestatarios: “Más hogares están reportando dificultades en el pago de su deuda, y la capacidad de los bancos para recaudar la deuda ha disminuido. Hay un aumento de deuda tanto en bruto y neto. La deuda debe ser reembolsada, ya sea por un gran negocio o un hogar. No vamos a hacer concesiones en esto. Al mismo tiempo, cuando se encuentren dificultades como el desempleo o la enfermedad, esperamos que el banco sea justo con el cliente, y alcanzar un arreglo digno para él”.

Ber también dijo que la investigación había demostrado que los clientes eran insuficientemente conscientes de su situación, y les pidió negociar sobre la tasa de interés. “En nuestra auditoría, descubrimos que los clientes de bajo riesgo no estaban negociando sobre la tasa de interés y estaban pagando intereses más altos de lo justificado por su riesgo, y llamo a los clientes a comparar las ofertas y las negociaciones sobre las tasas de interés”, dijo.

Ber pidió a los bancos que reduzcan los préstamos de consumo, diciendo: “El péndulo tiene que ser equilibrado. Hasta el 2011, los bancos tenían en cuenta el tamaño de los prestatarios. Luego, debido a fallas regulatorias y cambios, el péndulo se balanceó entre los hogares y pequeñas empresas, y eso era correcto, pero ahora se necesita más equilibrio, el enfoque debería ser una mayor dispersión entre las empresas y los hogares, para que no los aprovechemos demasiado”.

Al comentar sobre el aumento en el crédito para las compras de automóviles, Ber dijo: “Hubo un gran aumento, y las normas de los hogares han cambiado. La gente solía comprar coches con su propio dinero y ahorros, hay un cambio significativo ahora, la gente está comprando coches con crédito, y hay demasiado apalancamiento. El crédito es de bajo riesgo, porque hay seguridad para él, pero está aumentando rápidamente, por lo que tenemos que ser cuidadosos en este aspecto”.