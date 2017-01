Ex Comandantes en jefe de las FDI se unen para apoyar a Eisenkot

Partidarios de Azaria incitan a la violencia frente a la comandancia

Cinco ex Jefes de las Fuerzas de Defensa de Israel dieron su apoyo al actual Jefe de Estado Mayor Gadi Eisenkot, tras los incidentes que se suscitaron luego de la condena del sargento Elor Azaria y en vista de la incitaciones en su contra.

El Tte. Gral. (res) Benny Gantz, el Tte. Gral. (res) Gabi Ashkenazi, el Tte. Gral. (res) Dan Halutz, el Tte. Gral. (res) Moshe Yaalón y el Tte. Gral. (res), Shaul Mofaz, se reunieron en las oficinas de Rishon Lezion del periódico Yedioth Ahronoth para expresar su incondicional apoyo a las FDI, a Eisenkot y al sistema judicial militar.

La incitación contra las Fuerzas de Defensa de Israel no comenzó la semana pasada, pero pasó a su apogeo cuando los partidarios de Azaria protestaron frente a la sede del cuartel general de las FDI en Tel Aviv, gritando “Gadi, Gadi tenga cuidado, Rabin está en busca de un amigo”, incitando a asesinar al jefe de las FDI y amenazando las vidas de los jueces y el fiscal en el juicio.

Gabi Ashkenazi, describió al actual clima social como “un punto peligroso que cruza la línea roja. Estoy a favor de la liberad de expresión, puedo entender los desacuerdos sobre el juicio de Azaria y la solidaridad con la familia. Lo que no puedo entender o aceptar es el ataque contra el sistema judicial, los comandantes y las amenazas a un Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel”.

Dan Halutz por su lado critica al liderazgo político, el cual cree que no está haciendo bien su trabajo.

El Tte. Gen. (Res.) Moshé Yaalon, quien era el ministro de Defensa cuando Azaria neutralizó al terrorista en Hebron, expresó “El FDI es el estado protector de Israel y el elemento de unión que reúne los elementos más importantes de nuestra existencia.”

Criticó con dureza a las figuras públicas que atacaron al ejército manifestando que Eisenkot merece nuestro apoyo”.

El Tte. Gral. (Res.), Shaul Mofaz, hizo hincapié en la importancia de la unión de los cinco ex jefes de las FDI. “Hemos venido aquí para apoyar al jefe de las FDI, el ejército y sus valores. Más allá de las reglas de combate, (el incidente en Hebrón) plantea la cuestión de quiénes somos, cuáles son nuestros valores y cómo se los protege. La decisión de la corte debe ser respetada, alegaron.