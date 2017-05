Energean firmará primer acuerdo de gas de Karish

Energean, la compañía de energía griega, que tiene los derechos de los campos de gas de Karish y Tanin, programó su primer acuerdo de gas natural para explotar el campo de Karish. El acuerdo es con Or Energy y su empresa hermana Dalia Power Energies Ltd., que posee la mayor planta privada de energía eléctrica de Israel en Tzafit cerca de kibutz Kfar Menajem al este de Kiryat Malaji. Or planea construir una segunda central eléctrica en Tzafit, que producirá 800 megavatios de electricidad.

Los detalles completos del acuerdo de Energean aún no se conocen, pero parecería ser un acuerdo que complementará el que Or Energy firmó con los socios de Leviatán a finales de 2016 para proveer 8,8 mil millones de metros cúbicos de gas natural a más de 20 Años por 4.7 dólares por unidad térmica.

El precio que Or Energy está pagando por el gas Karish se espera que sea ligeramente inferior al de Leviatán, probablemente alrededor de 4.5 dólares por unidad térmica por alrededor de 0.5 BCM por año.