Elad Winograd cuenta que pasa en el mundo justo en este momento

Acaba de publicarse un nuevo libro infantil, en un momento muy adecuado, tanto para obsequiar en las fiestas como para regalar a los niños que comienzan ahora su año escolar.

Es un libro muy interesante con toques didácticos. Se titula “Justo en este momento” (Bediuk Ba shnia hazot) escrito por Elad Winograd e ilustrado por Aviel Basil y editado por Idit Nevo, de la editorial Agam. El nuevo libro es una travesía mundial y pasa por los diversos acontecimientos que acontecen en el mundo exactamente en este mismo segundo.

“Estoy debajo de la manta, papá acostado a mi lado, me cuenta que está pasando en el mundo en este momento”. Así comienza el libro en el que un padre y su hijo se embarcan en un fascinante viaje lleno de gracia y humor; Un viaje que abre una ventana a países y continentes, paisajes y tiempos, personas y eventos. El texto poético y en rima junto a las magníficas ilustraciones de Aviel Basil, tratan de manera original y mágica las preguntas que cada niño, así como los adultos, se preguntan a veces: “¿qué está sucediendo ahora, en diferentes países del mundo?” Para niños de 3 a 7 años.

Elad Winograd (44) escribe libros y poemas para niños, casado y con dos hijos, vive en el Moshav Beit Herut. Es también el autor del aclamado libro “There must be a child” (2009), que se publicó en Israel y China y fue seleccionado para el Desfile del Libro del Ministerio de Educación y otro titulo de su autoria “¿Dónde está el monstruo?” (2017) fue un Best Seller. Otro libro que se convirtió en el favorito de los niños “Cosas que me hacen pensar” (2012) en las ilustraciones de Michel Kischka. Elad también escribe canciones que se hicieron famosas y es autor del musical “There must be a child”, basado en su libro.

Aviel Basil, padre de dos niñas, vive en Mazkeret Batya, ha ilustrado más de 40 libros, muchos de ellos escritos por los mas famosos escritores hebreos, entre ellos Goldberg, Shlonsky, Alterman, Meir Shalev, Etgar Keret y Shlomit Cohen Assif. Ganó el Premio Ben Yitzhak a la ilustración en el 2012. Fotos: ilustraciones de Basil.