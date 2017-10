El periodismo ingresa al modelo de financiamiento colectivo

El modelo de financiamiento colectivo y a través de donaciones (conocido popularmente por su nombre en inglés crowfunding) ya no se limita a los proyectos tecnológicos de vanguardia como las startups o a las iniciativas pioneras. El mundo del periodismo también lo está incorporando, dadas las limitaciones del actual modelo publicitario cada vez más concentrado.

Incluso periódicos corporativos como el británico The Guardian, en lugar de cobrar por el acceso a su contenido, sugiere a los lectores un aporte financiero permanente o realizar donaciones únicas.

Últimamente, The Guardian amplió su modelo de donaciones. El periódico estableció una nueva organización sin fines de lucro para conseguir donaciones por el mundo para financiar sus actividades; y ha logrado ya reunir un millón de dólares de varias fundaciones filantrópicas.

Una investigación del periódico The Marker reveló que el porcentaje de ingresos proveniente de donaciones de The Guardian es bajo pero significativo: 4.9 millones de dólares dentro de unos ingresos totales de 276 millones de dólares en un año.

Hace un mes también el famoso periódico estadounidense The New York Times recurrió al modelo de donaciones del mismo modo que The Guardian, estableciendo una organización sin fines de lucro para obtener financiamiento a través de las fundaciones filantrópicas. Dirigentes del New York Times sostienen que si el modelo de donaciones prospera, el periódico va a impulsar la formación de una nueva generación de periodistas.

Incluso sin un modelo de donaciones, cada vez más medios de comunicación en el mundo se basan cada vez más en el aporte directo de sus lectores, que están convencidos de que ese modo financian la producción de contenido de calidad.

Una investigación de la consultora norteamericana Pew revela que los periódicos más grandes de Estados Unidos como The New York Times, Wall Street Journal, Chicago Tribune, registraron un aumento considerable de suscriptores digitales el año pasado.

Con el debilitamiento de los periódicos impresos, también se debilitan los ingresos de las empresas que los producen, sobre todo expresado en una disminución de los ingresos provenientes de la publicidad. Sin embargo, la tendencia a la migración digital comienza ligeramente a compensar estas pérdidas.

