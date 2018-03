El matrimonio civil en Israel está preparando la marcha nupcial

En un movimiento sorpresivo, rabinos y sionistas religiosos se están uniendo en una convocatoria para institucionalizar el matrimonio civil en el país, en un intento por resolver el problema halájico de la unión de hecho.

Aproximadamente un veinte por ciento de los ciudadanos israelíes no tienen la posibilidad de realizar su matrimonio. Más de 80 mil parejas que comparten un hogar común, no están casados, por el impedimento legal.

Por lo general, quienes llaman a una institucionalización del matrimonio son los sectores no ortodoxos y representaciones de inmigrantes de Rusia y sus alrededores, pero de pronto las voces se dejan oír también desde el sector religioso.

El movimiento Neemanei Torá Vaavodá está lanzando una campaña de relaciones públicas en un intento de conseguir el apoyo del público religioso sionista para el movimiento, basado en la opinión halájica de la rabanit Nejama Barash, que tiene como objetivo fomentar en el movimiento sionista religioso la reconsideración de lo que se ha percibido como algo prohibido hasta el momento.

Las personas religiosas detrás del movimiento están preocupadas por la opción legal de unión de hecho, que se utiliza en el país por el seis por ciento de las parejas judías, y es de hecho un matrimonio civil por debajo de la opción de un matrimonio estatal y preferirían ver que estos matrimonios sean institucionalizados en Israel como un camino oficial y reconocido.

Manifestó la rabanit Barash: “Comencemos con los casos más simples de personas que se definen a sí mismas como judíos pero que la Halajá no las reconoce como judías. En otras palabras, no tienen una madre judía según el criterio ortodoxo y básicamente no tienen forma de casarse en el país. Una democracia no puede permitirse una situación en la que cientos de miles de sus ciudadanos simplemente no tienen la posibilidad de casarse. Todos los matrimonios en Israel están bajo la envoltura religiosa, independientemente de la religión. La pregunta es cómo equilibrar nuestro estado como democracia con el deseo de mantener los valores tradicionales y judíos. No es fácil, pero es imposible impedir un sistema que no sirve a todos los ciudadanos de un estado entero. Necesitamos una situación en la que las personas vengan al matrimonio religioso, como en los Estados Unidos y Europa, desde un lugar de elección. Tenemos que construir un sistema civil que sea similar a la situación en otros lugares con una opción de matrimonio civil y divorcio”. También me identifico con la opinión de que el matrimonio religioso se aplica sólo después de una ceremonia religiosa muy detallada y específica”.

De acuerdo a la rabanit, en orden de permitir a la minoría expresarse, la corte rabínica demandaría el divorcio religioso incluso a las parejas que tengan un matrimonio civil, pero si el hombre o la mujer se niega, disolverán el matrimonio sin el “get” (documento de divorcio otorgado por la religión judía). “Sugerimos ampliar el pacto conyugal y dejar que cada pareja decida cual es el camino que desean tomar, si casarse en el espectro religioso o civil. Podría también ser una solución en la concesión de plenos derechos legales sin la necesidad de un divorcio religioso si la relación se termina.”