El lenguaje viperino de los medios contra Israel

José Ignacio Rodríguez

No solamente la ONU es un nido de serpientes. También los medios de comunicación tienen la misma lengua viperina y venenosa contra Israel. La conjunción de foros venenosos contra el Estado de Israel, y por ende contra todos los judíos en general, ha envenenado las pocas fuentes de libertad intelectual, que no están contaminadas con el rampante antisemitismo.

El último caso, profusamente recalcado por los medios internacionales, hace referencia al soldado Elor Azaria. Una inmensa mayoría de adiestrados periodistas omiten de forma malintencionada que el palestino abatido era un terrorista, que pretendía asesinar e hirió a un compañero de Azaria.

Independientemente de los juicios mediáticos contra el joven soldado Azaria, incluso en la prensa izquierdista israelí, el Ejército de Israel, el Gobierno, las instituciones y los ciudadanos de Israel han sido también condenados y acusados por los medios internacionales.

Israel es todo un ejemplo internacional, al juzgar una acción de un joven soldado de 19 años, demostrando que es un país donde se respeta la ley, la justicia y los derechos humanos. La justicia israelí juzga las acciones de sus propios soldados, aplicando la ley internacional, aun tratándose de casos relacionados con el terrorismo yihadista palestino. Una isla de libertad, Israel, en medio de un océano dictatorial de países enemigos, que solo desean hasta la muerte la destrucción del Estado de Israel y de los judíos. La fortaleza moral, la libertad y justicia demostrados por las instituciones civiles y militares de Israel es incuestionable, para las mentes libres de odio antisemita.

Los medios de comunicación internacionales, en una muestra más de su lenguaje viperino y venenoso, obvian el enfrentamiento continuo de Israel contra el terrorismo yihadista árabe palestino. Entre otros medios, involucionistas de la inteligencia y la dignidad, destacan los medios europeos en general y los medios españoles en particular ¿Es apropiado el lenguaje y el mensaje que están dando respecto a Israel? Evidentemente no.

Un caso llamativo es el de medios supuestamente moderados, que ceden a la tentación de acusar a Israel con una mano y de apedrearlo mediáticamente con la otra. Titulares como “Condenado un soldado israelí por matar a un agresor palestino herido” han copado las primeras planas de los medios españoles ¿Agresor? ¿No será más bien terrorista en términos de rigor informativo? Periodistas y medios que, con tantos años bebiendo en las fuentes de saber universitario, no saben emplear los conceptos gramaticales básicos, para redactar un titular y un artículo. No es falta de cultura, conocimiento y profesionalidad lo que demuestran, que también, sino una falta de moral que denigra la digna profesión del periodismo.

Las serpientes encantadas por los gobiernos supuestamente democráticos, los hipnotizados medios de comunicación, están inoculando lentamente, pero sin pausa, un veneno mortal a la sociedad occidental. Con la colaboración de grupos de izquierdas antisemitas y antisistema, autoproclamados como progresistas, Occidente está autodestruyéndose. Las hordas yihadistas están preparadas para dar el asalto final a una Europa decadente, que ha rechazado agresivamente y violentamente sus raíces judeo-cristianas.

La defensa de Oriente y Occidente está garantizada por un Israel fuerte y con capacidad ilimitada, para vencer a sus enemigos. Una buena acción en defensa de Israel, entre otras muchas, es denunciar en las redes sociales y foros donde sea posible, la persecución de los medios de comunicación contra Israel y sus amigos. Aproveche cada oportunidad que tenga en denunciar públicamente a los medios de comunicación, que con lengua viperina, tratan de intimidar a la una verdadera democracia en Oriente. El tiempo es lo único que se pierde y no se recupera. Aproveche bien el tiempo defendiendo a Israel. Todo lo demás es pasión por la confusión y de eso los medios saben mucho. Aporte claridad en un mundo mediático a oscuras ¡El Cielo e Israel se lo agradecerán!