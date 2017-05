El Gran Rabino de Francia apoya a Emmanuel Macron

El principal rabino de Francia Haïm Korsia se unió a los líderes religiosos musulmanes y cristianos en un inusual apoyo explícito al candidato presidencial centrista Emmanuel Macron contra la candidata de extrema derecha Marine Le Pen.

La oficina de Haïm Korsia emitió el respaldo un día después de un debate televisado entre los dos candidatos antes de la segunda vuelta.

Titulado “Llamado a votar por el señor Emmanuel Macron”, el aval fue co-firmado por el pastor François Clavairoly, presidente de la Federación Protestante de Francia, y Anouar Kbibech, que lleva el mismo título en el Consejo Francés de la Fe Musulmana. El clero católico no participó del comunicado.

Una muestra explícita de apoyo para cualquier candidato en particular es muy inusual para los tres clérigos.

“Conscientes de que nuestros papeles nos obligan a no ser partidarios, sin embargo somos, en primer lugar, ciudadanos responsables y por lo tanto abiertamente estamos llamando a votar a favor de Emmanuel Macron”, escribieron.

Le Pen, de 48 años, calificó a Macron como “el candidato de la globalización sin controles”, que está feliz de vender los activos de Francia y abandonar el control del país. Macron, de 39 años, acusó a la líder del Frente Nacional de ser “la suma sacerdotisa del miedo”, diciendo que habla mucho pero que “no propone nada”.

Le Pen acusó a su rival de ser complaciente con el fundamentalismo islámico, mientras que Macron la acusó de desear una “guerra civil”.

Las encuestas prevén que Macron puede vencer a Le Pen entre el 60 y el 40 por ciento, pero aproximadamente el 18 por ciento de los votantes dijeron que aún no están totalmente decididos.

El Frente Nacional, fundado en la década de 1970 por el padre de Marine Le Pen, Jean Marie Le Pen, se negacionista del Holocausto y fue condenado por incitar al odio racial contra los judíos, es considerado anti-Islam por su plan de prohibir la oración pública, limitar la construcción de mezquitas e imponer un fin a la inmigración de musulmanes.

Le Pen se ha comprometido a prohibir el uso tanto de vestimenta musulmana y de símbolos judíos en público si es elegida. Ella se ha distanciado de la retórica antisemita de su padre, aunque dijo a principios de este mes que Francia no era “responsable” de la deportación de judíos por oficiales franceses durante la ocupación nazi.

“Ya no basta con derrotar al Frente Nacional”, escribieron los clérigos en su declaración. “Debemos recordar a los franceses, hablando en una sola voz, los fundamentos humanistas que nos animan y hacia los que trabajamos hoy”.