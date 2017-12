El gobierno aprueba proyecto de ley para cerrar los supermercados en shabat

El gobierno aprobó el llamado “proyecto de ley de supermercados” que faculta al Ministerio del Interior a anular los estatutos municipales y ordenar el cierre de supermercados durante el día de descanso judío, como parte de un esfuerzo para aplacar a los partidos ultraortodoxos de la coalición después de la renuncia del Ministro de Salud Yaakov Litzman (Judaísmo Unido de la Torá) por los trabajos realizados en Shabat.

El proyecto de ley, patrocinado por el ministro del Interior, Aryeh Deri (Shas), fue aprobado por 10 votos a favor y 2 en contra. Los disidentes fueron el Ministro de Defensa Avigdor Liberman, y la Ministra de Absorción de Inmigrantes, Sofa Landver, ambos de Israel Beitenu.

“Herzl y Jabotinsky no observaron el shabat”, argumentó Liberman.

El ministro de Educación, Naftali Bennett, respondió, diciéndole a Liberman que “sin 3.000 años de observación del shabat, no habríamos tenido a Herzl”.

Deri también se hizo oír, señalando que “todos los descendientes de Herzl se convirtieron al cristianismo”.

Lieberman retrucó: “No permitiremos que una pequeña minoría controle nuestras vidas”.

El proyecto de ley también establece que cualquier nueva ordenanza relativa a la apertura de negocios o centros de recreación en Shabat tendrá que ser aprobada por el propio ministro del interior. No se aplicará, sin embargo, a los estatutos existentes aprobados por la Corte Suprema, como los que permiten que los supermercados permanezcan abiertos en Tel Aviv.

“Queremos mantener el statu quo en todo el país y evitar que el día de shabat se convierta en el día nacional del comercio”, explicó Deri.

Durante la discusión en el gobierno, Deri trató de minimizar la importancia de la legislación, diciendo que “afectará las cosas tal vez en cinco años”.

Israel Beitenu no está solo en la oposición al proyecto de ley. La semana pasada, 58 intendentes de todo el país enviaron una carta al primer ministro, al ministro del Interior y al ministro de Justicia, expresando su objeción a la legislación.

Dijeron que el proyecto de ley busca cambiar la relación existente entre el gobierno nacional y las autoridades locales, y que constituiría un cambio en el status quo.