El Ejército de Israel suspende al oficial druso que denunció la Ley del Estado Nación

El capitán Shadi Zidan, un oficial druso, que anunció en su página de Facebook, que tiene intenciones de abandonar el Ejército de Defensa de Israel (Tzáhal) en protesta por la Ley del Estado Nación, fue suspendido por dos semanas.

Zidan, de 23 años, subcomandante de pelotón de un batallón de combate, publicó su mensaje de protesta el día después de que otro oficial druso, Amir Jamal, anunciara sus intenciones de abandonar el servicio militar en protesta por la legislación.

“Serví en todo el país, no hay ningún lugar donde no haya estado”, escribió Zidan. “Hasta el día de hoy le he dado al Estado mi alma, arriesgué mi vida, no he visto mi hogar y qué no… He defendido la bandera del país con orgullo y la saludé, canté el [himno] Hatikva porque estaba seguro que este es mi país y yo soy igual a todos. Pero hoy, por primera vez en mi servicio, me negué a saludar a la bandera, me negué por primera vez a cantar el himno nacional.

“No soy un político, sino un ciudadano como todos los demás y le doy toda mi fuerza al Estado y, al final, soy un ciudadano de segunda clase”. Zidan escribió luego en su página. “No, gracias, no estoy dispuesto a ser parte de esto, y sí, me uno a esta lucha y decidí dejar de servir a este país, gracias, Estado de Israel”.

El capitán Amir Jamal, un oficial druso de la aldea de Yarka, que se desempeña en una unidad de logística de las Fuerzas de Tierra, publicó un mensaje en Facebook anunciando que renunciaría al servicio en protesta por la Ley del Estado Nación. Jamal también llamó a otros drusos que sirven en el Ejército de Defensa de Israel a que lo siguieran

El jefe del Estado Mayor, Gadi Eizenkot, respondió a la protesta de la comunidad drusa contra la Ley del Estado Nación, tras el anuncio de dos oficiales de este colectivo que dijeron que abandonarían las Fuerzas Armadas.

Eizenkot instó “a todos los comandantes y soldados del Ejército de Defensa de Israel a dejar los controvertidos asuntos políticos fuera del ejército”.

“Como Ejército del Estado cuyo objetivo es proteger la seguridad del pueblo de Israel y triunfar en la guerra, estamos comprometidos con la preservación de la dignidad humana, independientemente de su origen, religión o género”, declaró.

El jefe del Estado Mayor se reunió con el líder religioso de la comunidad drusa de Israel, jeque Mowafak Tarif, para discutir la crisis.

Tras la reunión, Tarif aclaró que “está completamente de acuerdo con Eizenkot y pidió que todos los asuntos políticos controvertidos, incluida la Ley del Estado Nación, queden fuera de los confines del Ejército de Defensa de Israel”.

Tarif se dirigió a los combatientes drusos de las Fuerzas Armadas: “Confíen en nosotros, tenemos vuestro respaldo. No tenemos ninguna disputa con el Ejército de Defensa de Israel, ustedes son todos soldados y oficiales leales y confío en que dejarán al Ejército fuera de las controversias públicas”.