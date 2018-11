Diez mil palestinos manifestaron en Gaza: artefactos explosivos, bombas Molotov y piedras contra soldados israelíes

Alrededor de diez mil palestinos se concentraron, el viernes, en varios focos en la Franja de Gaza a lo largo de la valla fronteriza con Israel para las protestas semanales de la llamada “Marcha del Retorno”. Parte de ellos desató disturbios y arrojó a los soldados israelíes artefactos explosivos, bombas Molotov y piedras. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) respondieron con gases lacrimógenos. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, sostiene que catorce palestinos resultaron heridos por disparos de las fuerzas israelíes.

El vicepresidente de la Comisión Constitucional Palestina, Ahmad, Bahar, manifestó durante un discurso pronunciado en la zona de la protesta que “el área de Khan Yunis le dio una lección al enemigo sionista que nunca olvidará”. El cabecilla palestino agregó que “la última escalada torturó al enemigo frente al mundo”. También declaró que “Gaza es la que está venciendo la batalla contra la ocupación, una batalla política y militar que echó al ministro de Defensa sionista y si Dios quiere también echará al primer ministro terrorista y criminal”.

El ex ministro de Defensa, Avigdor Liberman, visitó la ciudad de Sderot, en el sur del país, y aseveró que “El Gobierno no está funcionando, solo intenta sobrevivir. Nosotros seguimos transfiriendo combustible y dinero a la Franja de Gaza, mientras ellos siguen intentando atentar contra nosotros”. Liberman subrayó que la transferencia de dinero al grupo terrorista islámico Hamás es un “absurdo”, tras haberse publicado que el Servicio de Seguridad General (Shabak) descubrió una célula terrorista en Judea y Samaria (Cisjordania) que era dirigida desde Gaza.

“El mes que viene les transferiremos otros quince millones de dólares y paralelamente ellos intentan perpetrar atentados. El arreglo no incluye en absoluto los atentados. Es una situación absurda. Todo el mundo tiene en claro que hay que derrotar al terrorismo y no rendirse”, apuntó el ex titular de la cartera de Defensa.