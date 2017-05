El Gobierno del primer ministro, Biniamín Netanyahu, podría caer a raíz de las tres investigaciones que la policía le está realizando, manifestó el líder del partido religioso nacional Habait Haiehudeí, Naftalí Bennett, durante una entrevista ofrecida a la nueva corporación estatal de radiodifusión Kan.

Bennett indicó que su partido podría considerar abandonar la coalición de acuerdo con la gravedad de los cargos que le sean formulados a Netanyahu.

Ninguno de los socios de la coalición había hecho hasta ahora una declaración de ese tipo sobre las investigaciones.

Netanyahu está siendo investigado a raíz de caros regalos recibidos por parte de dos multimillonarios, el pacto con el dueño del diario de mayor tirada a cambio de una cobertura más favorable, y la compra de onerosos submarinos alemanes a una compañía que empleó a su abogado de confianza y pariente.

Pero las declaraciones de Bennett suceden bajo el telón de fondo de la visita de Trump y los consiguientes reportes de una eventual reactivación del proceso de paz con los palestinos. Bennett criticó duramente el manejo diplomático de Netanyahu con respecto a la Administración Trump, señalando que “no ha cambiado de onda” desde el gobierno anterior de Barack Obama en cuestiones tales como Jerusalén.

Bennett pareció culpar a Netanyahu por el cambio de tono de Trump con respecto a los asentamientos y a Jerusalén.

“Durante su campaña, más de una vez elogió los asentamientos en todo Israel, habló sobre una Jerusalén unida bajo la soberanía israelí y el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén”, apuntó Bennett. “Estas declaraciones fueron hechas para sus electores. Desde que fue elegido, ha ocurrido un cambio en el espíritu de sus palabras, y las razones del cambio no son del todo claras”.

Bennett aconsejó a Netanyahu seguir la práctica empresarial estadounidense de decir la verdad y pedir lo que se quiere.

“La verdad es que cualquier persona con un cerebro sabe, que la creación de un estado palestino, además del que hay en Gaza no va a ocurrir, y deberíamos decirlo”, manifestó Bennett. “Jerusalén debe permanecer unida y exclusivamente bajo soberanía israelí, sin división geográfica o de soberanía, al igual que París y Washington. Si decimos esto con determinación, ellos lo apreciarán”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Avigdor Liberman, criticó el enfoque de Bennett en una reunión de su partido Israel Beitenu.

“Sería conveniente [expresar oposición a las políticas estadounidenses], en los foros adecuados con el primer ministro, no en los medios de comunicación”, puntualizó Liberman. “La lucha en los medios no fortalece a Israel. No ayuda a las negociaciones con los palestinos. Esta administración es amigable. No es nuestro primer desacuerdo con EE.UU. Debemos superar nuestros instintos y tratarla con respeto, no en los medios de comunicación”.

El diputado del partido gobernante Likud, Oren Hazan, dijo que Trump todavía no sabe quién es en realidad el presidente palestino, Mahmud Abbas.

“[Trump] cree en las mentiras de los palestinos”, expresó Hazan. “Pero aún creo que será un buen presidente para Israel. Espero que se despierte pronto, a tiempo para detener cualquier proceso que pudiera comenzar”.