Circo sobre hielo de Moscú trae “Reina de las Nieves”

Para la próxima festividad e Jánuca que se ya está muy cerca se presentará en Israel una mágica versión de “Snow Queen” (La reina de las Nieves) de Hans Christian Anderson en varios escenarios en todo el país.

El espectáculo es una combinación de patinaje sobre hielo virtuoso, acrobacias e increíbles acrobacias de circo, efectos sonoros, trajes originales y auténtica nieve cayendo en el escenario que hacen de la leyenda clásica una celebración impresionante que no deja a ningún observador indiferente. El espectáculo acompañado con voz en hebreo, se presentará en 12 ciudades del país desde el 30 de noviembre y se estrena en el Heijal de Rishon Letzion, el 1 de diciembre en Tel Aviv y sigue luego hasta el 11 de diciembre en Beer Sheva, Ashdod, Petaj Tikva, Herzlía, Jerusalén, Kiriat Motzkin, Haifa, Carmiel, Kfar Saba y Modiin.

Es un espectáculo teatral de circo para toda la familia, y niños desde los 2 años, basado en la leyenda mágica que promete ser una experiencia impresionante sobre una pista de patinaje virtuosa. Recordemos que “The Ice Circus from Moscow” (El circo de hielo de Moscú) ya ha presentado en Israel otras obras, tales como “Alice from Wonderland on Ice” y “Snow White and the Seven Dwarfs on Ice” fueron un gran éxito e impresionaron fuertemente a los espectadores israelíes por su originalidad, sus acrobacias únicas y su atmósfera mágica. Esta pieza “Snow Queen” es el espectáculo más exitoso del circo y convertido en un éxito mundial. Ha recibido excelentes críticas en todo el mundo. La prensa destacó especialmente “los efectos de luz, los trajes espectaculares y la pieza virtuosa” todo ello convierte al espectáculo en un mundo mágico y misterioso”.

Fotos Andrey Semiranov