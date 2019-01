Brasil e Israel inician “una nueva era”, afirma Netanyahu

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó en Brasil que ambos países iniciaron “una nueva era” tras la investidura del presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Netanyahu aseguró a periodistas que la llegada al poder de Bolsonaro supone un “comienzo magnífico” y “un nuevo despertar” para las relaciones entre los dos países, que la pasada semana anunciaron una alianza inédita para cooperar en áreas como tecnología, defensa, agricultura, seguridad y agua.

El primer ministro extendió una invitación a Bolsonaro para visitar Israel y profundizar los lazos entre ambos países, según explicó a su llegada al Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña y donde el nuevo presidente ofreció una recepción de gala a autoridades locales y extranjeras que asistieron a su investidura.

Netanyahu llegó el pasado viernes a Río de Janeiro, en el marco de una visita de cinco días para asistir a la investidura del nuevo jefe de Estado brasileño, quien, siguiendo los pasos de Estados Unidos, ha anunciado el traslado de la Embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

El mandatario de Israel publicó en las redes sociales una fotografía en la que aparece abrazando a Bolsonaro, a quien calificó de “amigo”.

“Un caluroso abrazo a mi buen amigo, el presidente Jair Bolsonaro. Buena suerte, mi amigo”, señaló a través de Twitter, EFE

Brazilian President Jair Bolsonaro hugs Prime Minister Benjamin Netanyahu right after his inauguration at Congress. 🇮🇱🇧🇷 pic.twitter.com/3ojMPJKAjN

— PM of Israel (@IsraeliPM) January 1, 2019