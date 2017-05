Azaria: la fiscalía pide una sentencia de 3 a 5 años de prisión

La defensa del soldado requiere que no cumpla días en prisión

El fiscal en el juicio de Elor Azaria solicita una reducción de la sentencia, alegando que “tenemos que ver las cosas de una manera equilibrada”, la defensa rechaza el pedido de prisión o solicita llevarlos a un máximo de 2 años. El procurador general militar solicitaría a la Corte Militar que se le imponga la pena más baja que es de entre 3 y 5 años.

Azaria fue condenado hace aproximadamente un mes atrás por homicidio involuntario y conducta inapropiada, después de dispararle a un terrorista neutralizado en el piso hace un año atrás, en el Hebrón. También se va a exigir la degradación del acusado al rango de soldado raso y a un periodo de prueba.

El tribunal emitió un veredicto inequívoco detallado, que envó un claro mensaje al ejército y a la sociedad en lo que respecta a normas apropiadas de operación, manifestó el fiscal.

El fiscal, teniente Col. Nadav Weisman, afirmó: “La corte determinó que los disparos fueron intencionales sobre la base del comportamiento del terrorista y dado que no se manifestó sensación alguna de peligro hacia el atacante”. Estas declaraciones representan un alto grado de culpabilidad. El defendido actuó con intención, que es el grado más alto de criminalidad y la ley lo establece como tal”.

Weisman añadió que “Azaria se puso en posición de juez y jurado y ejecutó su decisión, que es extremadamente grave y tiene muy pocos precedentes, un hecho que es controversial con las reglas de la ley. Ningún hombre está autorizado para hacerlo.

El Tribunal Supremo mencionó que la sangre de un criminal violento no es más carmesí que la sangre de otras personas.

Al mismo tiempo el fiscal hizo hincapié en otro punto “Es evidente que el delito no fue premeditado, más bien un situación resuelta en el momento mismo después del ataque que el terrorista cometió contra un amigo de Azaria que resultó herido”. “El acusado no estaba equivocado al considerar peligroso al terrorista”. El disparó porque el terrorista atacó a sus compañeros e hirió a uno de ellos, pero no estamos seguros en cuanto al momento preciso en el que el acusado formó su intención criminal. Es posible darle el beneficio de la duda y suponer que se trataba de una decisión del momento”.

Hablando brevemente ante el panel de jueces, el sargento Elor Azaria se expresó así: “Después de diez meses de torturas infligidas a mí y a mi familia que se ha roto en pedazos, pido al tribunal me sentencie con espíritu indulgente”.

Elor fue descrito por sus comandantes como una persona callada, más bien introvertida, quien siempre siguió las órdenes en una manera tranquila y silenciosa.