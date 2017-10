Tres residentes de la aldea árabe Tur’an son sospechadas de atacar un autobús de la línea 77 de transportes Egged, que conducía por la ruta que lleva desde Kiryat Shmona a Tel Aviv.

Los atacantes tiraron al vehículo una botella de agua, un termo con café, luego lo atacaron con palancas.

Los atacantes se escaparon al ser enfrentados por dos soldados Golani que viajaban a bordo del autobús.

El conductor, Shlomi Madar, dobló a la derecha en el cruce Golani, los sospechosos trataron de adelantarse, pero el autobús estaba bloqueando el paso. “Puede ser que me hayan tocado bocina y no lo escuché o no me di cuenta, estaba concentrado. En algún momento se adelantaron, se detuvieron y uno arrojó una botella contra mi ventana. Rompió el limpia parabrisas, pero no me hizo ningún daño, entonces no los confronté”, explicó

El resto del evento fue documentado en un video realizado por el propio conductor. El conductor dijo que los pasajeros estaban en estado de pánico. Sin dos soldados bajaron con las armas amartilladas y persiguieron a los atacantes.

Madar, explicó que si bien la experiencia fue traumática no es la primera vez que sucede. La violencia en el camino, conductores que amenazan o que conducen intencionalmente en forma imprudente o provocativa.

La policía fue llamada por algunos de los pasajeros y se inició una investigación del incidente, los sucesos los pueden confrontar en el video. Según la policía fue descubierta la identidad de los sospechosos quienes deberán ser localizados y arrestados.