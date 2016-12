Australia condena la resolución “sesgada” de la ONU sobre los asentamientos

El primer ministro de Australia, Malcom Turnbull, condenó la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promovida por la Administración Obama, calificándola de “sesgada” y “profundamente perturbadora”.

Durante una ceremonia de encendido de las velas en la Sinagoga Central de Sidney, Turnbull manifestó que “Australia está con Israel. Nosotros apoyamos a Israel, la única democracia en el Oriente Medio”, informó The Australian Jewish News.

El líder australiano afirmó que su país apoya un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, que dijo de debe surgir solamente a través de negociaciones directas entre las partes, una posición que Israel ha avanzado reiteradamente.

“Apoyamos la solución pacífica de los conflictos entre Israel y los palestinos”, señala el reporte del rotativo judío australiano. “Apoyamos una solución de dos estados, tal como el Gobierno de Israel ha propuesto”. Sin embargo, recalcó todo acuerdo “sólo puede ser producto de la negociación entre las partes”.

“Eso no será ayudado por resoluciones unilaterales realizadas en los consejos de las Naciones Unidas o en cualquier otra parte”, puntualizó, “y es por eso que Australia no ha apoyado ni apoya resoluciones unilaterales”

Turnbull hizo hincapié en el respaldo de Australia hacia Israel. “Sobre todo, estamos hombro con hombro con Israel en la lucha contra los terroristas”, destacó.

Poco antes, la ministra de Exteriores de Australia, Julie Bishop, aseveró que Australia probablemente hubiera votado en contra de la resolución de la ONU.

Bishop le dijo al diario Sydney Morning Herald, que Canberra no es actualmente miembro del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, no pudo votar sobre la resolución. Sin embargo, agregó, “en la votación en la ONU, el gobierno de coalición consistentemente no ha apoyado las resoluciones sesgadas en contra de Israel”.

La ministra Bishop, que es conocida por ser una firme partidaria de Israel, instó a israelíes y palestinos a abstenerse de medidas que dañan las perspectivas de paz y de “reanudar las negociaciones directas para una solución de dos estados tan pronto como sea posible.

La resolución 2334 del Consejo de Seguridad sostiene que todo asentamiento israelí establecido más allá de las líneas de 1967 “no tiene validez legal y constituye una violación flagrante del derecho internacional”. La resolución no hace distinción entre Judea y Samaria (Cisjordania) y Jerusalén oriental.