Eslovaquia comprará baterías antiéreas israelíes por un valor de 800 millones de euros

Eslovaquia invertirá 800 millones de euros en seis lanzadoras del sistema israelí de defensa antiaérea de alcance medio Barak MX, informó este miércoles en Bratislava el ministro de Defensa, Robert Kalinak.



Eslovaquia tenía una sola lanzadora del sistema soviético S-300 PMU, que fue cedida a Ucrania en la legislatura anterior por el Ejecutivo del conservador Eduard Heger, poco después de la invasión rusa.



«La inversión merece la pena, ya que un mayor número de baterías protegerá a toda Eslovaquia», declaró Kalinak al diario Pravda.



Actualmente Eslovaquia no dispone de ningún sistema antiaéreo estratégico, ya que en abril pasado terminó la colaboración con Italia, que había suministrado el sistema SAMP/T.



«En este momento, lo más sensible es la defensa aérea. Ahora estamos en la fase de conclusión del contrato», aseguró el político socialdemócrata, cuyo país ha mostrado interés en cohetes tierra-aire con alcance de hasta 35 kilómetros.



«Podríamos firmar un contrato para un sistema completo de defensa aérea compuesto por seis baterías, que podrían cubrir eficazmente no sólo objetivos estratégicos, sino también objetivos civiles en la República Eslovaca», precisó el ministro, que viajará a Tel Aviv la semana que viene para avanzar en un acuerdo que quiere sellar este año.



Kalinak aclaró que la negociación con los israelíes se ha prolongado por los bombardeos realizador por Irán contra Israel.



Una batería del sistema Barak con centro de control de tiro, radar y tres lanzadores capaces de transportar ocho misiles cuesta 128,1 millones de euros. EFE