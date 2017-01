106 nuevos medicamentos añadidos a la cesta de salud del 2017

Beneficiará a más de 85.000 nuevos pacientes

El Ministerio de Salud anunció la cesta de salud 2017, una lista de medicamentos y tratamientos médicos subvencionada por el gobierno.

Este año, 106 medicamentos, preparaciones químicas y nuevas tecnologías se han añadido a la lista, beneficiando a más de 85.000 nuevos pacientes.

Con un presupuesto significativamente mayor, la lista de medicamentos y tratamientos subsidiados por el gobierno este año incluye nuevos fármacos para pacientes con cáncer y diabetes, así como tratamientos de Parkinson, tratamiento temprano para el VIH e incluso píldoras de emergencia que pueden usarse hasta 5 días después del coito.

El comité de la cesta de la salud tenía un presupuesto de 460 millones de shekels, 160 millones más que el presupuesto en los últimos años. Fue encabezado por el Director del Centro Médico de Shaare Zedek, Prof. Jonathan Halevy. También contó con la participación del Director de Tecnología Médica y Administración de Infraestructura del Ministerio de Salud, Dr. Osnat Luxenburg, así como representantes de los centros de salud, Ministerios de Salud y Finanzas y representantes del público.

Parte de su presupuesto, 40 millones, se asignó a la reforma del cuidado dental presentada por el ministro de Salud Rabino Yaakov Litzman, que incluirá tratamientos dentales gratis para niños hasta la edad de 15 desde la próxima semana.

Las recomendaciones del comité serán ahora presentadas al ministro de Salud y al Consejo de Salud, y luego serían presentadas al gobierno para su aprobación. La lista completa estará disponible para el público en general en varias semanas.

Cáncer

La mitad del presupuesto dedicado a pacientes con cáncer: Alrededor del 50 por ciento de los fondos de la cesta de salud fueron asignados al tratamiento del cáncer. Una de las adiciones más significativas este año son los fármacos de inmunoterapia (que refuerzan o suprimen el sistema inmunológico) Keytruda y Opdivo para pacientes con cáncer de pulmón que tienen una expresión de proteína que indica que los fármacos pueden serles útiles.

Keytruda se administrará a ciertos pacientes como primera opción de tratamiento, mientras que Opdivo se administrará como segunda opción de tratamiento. Para algunos pacientes, estos fármacos podrían reemplazar a la quimioterapia, que tiene efectos secundarios graves.

Además, se incluyó el fármaco Lynparza para el tratamiento de pacientes con algunas mutaciones del cáncer de ovario, que cuesta 1,5 millones de shekels añadir a la cesta de la salud, junto con Avastin para tratar a los pacientes de cáncer cervical con niveles de riesgo moderados y altos, 3 millones de shekels.

El comité también aprobó medicamentos para tratar a pacientes en estadio avanzado de cáncer de riñón, melanoma y cáncer de cabeza y cuello. Además, el comité asignó 64 millones de shekels para tratamientos a unos 210 mielomas (cáncer de células plasmáticas) en estados avanzados.

Los rápidos desarrollos en los tratamientos contra el cáncer y los ensayos clínicos que encontraron que estos medicamentos podrían extender la vida de una persona o salvarla por un lado, y el alto costo de los nuevos medicamentos, por otro lado, han creado un desafío complejo para el comité.

Diabetes

El comité decidió aprobar los fármacos dapagliflozin y Jardiance (empagliflozin) para pacientes con diabetes tipo 2 que están o han sido afectados por enfermedades cardiovasculares.

El mes pasado, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó a Jardiance para esta aplicación después de que se demostró que el fármaco no sólo reduce exitosamente los niveles de azúcar en la sangre sino que también reduce significativamente los accidentes cerebrovasculares y los eventos cardíacos en los pacientes que lo están tomando.

Unas 34.500 personas que viven en Israel cumplen los criterios para la medicación, que ha recibido un presupuesto de más de 30 millones de shekels de la canasta.

Enfermedad cardiovascular

El comité decidió aprobar la compra de dispositivos artificiales del corazón que pueden ser usados temporalmente por los pacientes hasta que un donante adecuado pueda ser encontrado. Actualmente hay unos 10 pacientes en Israel y el coste de cada dispositivo es de 800.000 shekels.

Además, se decidió incluir también medicamentos para pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, dos fármacos que reducen significativamente el colesterol malo, Praluent y Repatha, permanecen fuera de la canasta, a pesar de que las enfermedades cardiovasculares son la segunda mayor causa de muerte en Israel después del cáncer.

Enfermedad de Parkinson

Después de una lucha de más de cinco años, el dispositivo de Duodopa para los que sufren de Parkinson fue incluido en la cesta de la atención sanitaria. La máquina administra la medicación para la enfermedad directamente al intestino delgado a través de un tubo con la ayuda de una bomba y está pensada para ayudar a los pacientes en una etapa avanzada de la enfermedad que ya no encuentran eficaz la administración tradicional de fármacos.

El dispositivo ha recibido un alto rango en los últimos años, pero el costo integral para los aproximadamente 120 pacientes que necesitan el dispositivo asciende a más de 21 millones de shekels.

VIH

Hasta la fecha, la Ley del Seguro Nacional de Salud estipulaba que el tratamiento farmacológico para los pacientes VIH positivos sólo estaría cubierto cuando su salud fuera deficiente. Es decir, cuando su recuento de CD4 fue menor de 500. Ahora, el tratamiento será cubierto para todos aquellos que portan el virus en cualquier recuento de CD4 a discreción del médico que lo atiende.

Anticoncepción de emergencia

La píldora conceptiva a cinco días después de la relación sexual también se ha incluido en la canasta para las mujeres mayores de 20 años con una receta médica y un pago de 16 shekels. El comité había considerado eliminar completamente el deducible, pero optó por dejarlo, creyendo que de esta forma ayudaría a evitar la promiscuidad y también para evitar la venta de la píldora en el mercado negro.

Se incluirán tratamientos de trasplante de tejido ovárico para mejorar la fertilidad, mientras que el aborto para las mujeres mayores de 33 años no será subvencionado, a menos que sea por razones médicas.

También se aprobaron medicamentos adicionales para tratar el Síndrome del Intestino Corto junto con varios medicamentos. También se incluyeron en la canasta pruebas genéticas para varios grupos de judíos, árabes y drusos. El comité incluyó asistencia auditiva para pacientes entre 31 y 50 años. Al igual que en años anteriores, se incluyeron fármacos para el tratamiento de la Hepatitis C.

El comité no eligió, sin embargo, incluir el tratamiento de urgencias de picaduras de escorpión, picaduras de serpientes o mordeduras de perros. Aunque esenciales, estos tratamientos se consideraron demasiado caros, con un costo de más de 2 millones de shekels.