VIDEO hoy en directo: La salud mental en el ámbito de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Hamás

Desde las 19:00 horas en España; Hora de Israel 20:00; Hora de Argentina 15:00; Hora de Florida 13:00; Hora de California 10:00; Hora de Chile 15:00; Hora de México 12:00; Hora de Paraguay 15:00; Hora de Cuba 13:00; Hora de Costa Rica 12:00; Hora de Ecuador 13:00; Hora en Bolivia 14:00; Hora en Texas 12:00; Hora en Perú 13:00; Hora de Venezuela 14:00.

En todos los ámbitos de la vida la llamada salud mental es una materia que no puede considerarse de menor importancia. La guerra genera un deterioro impresionante de esa salud mental afectando en algunos casos de por vida. Las experiencias traumáticas de todo tipo inciden no solamente en los que están en el campo de batalla sino a todos nosotros independientemente de nuestra actividad.

La guerra de Israel contra la Gaza de Hamás precisa de un especial cuidado para los soldados en primera instancia. La misma salud mental es imprescindible cuidarla con los que han pasado por el mencionado trauma de haber soportado las terribles condiciones estando secuestrados por Hamás. Sin olvidar a los familiares de los secuestrados que están sufriendo de la forma más terrible el no saber de sus allegados. El Cuerpo Médico de las FDI están inaugurando un nuevo centro de servicios de salud mental, que brindará un tratamiento accesible y de alta calidad a los soldados. La salud mental de los soldados de Israel es una prioridad nacional. Hoy hablamos de salud mental aplicable a todos los seres humanos.

Compartir