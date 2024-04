VIDEO hoy en directo: Irán, Biden y Hamás atacan y se ponen de acuerdo contra Israel

A las 19:00 horas en España, hora de Israel 20:00, hora de Argentina 14:00, Hora de Florida 13:00

Los rumores de guerra están por todos los lados y especialmente provenientes del norte. Las últimas noticias son que tanto Irán, Biden y Hamás se han puesto de acuerdo para atacar a Israel por todos los frentes incluido el mediático. Si, está confirmado la «alianza del norte» está presionando para que Israel se rinda ¿Acaso no saben que Israel tiene un Escudo en el Cielo con mayúsculas y otro en la tierra? La confabulación del mal va a toda máquina contra Israel en particular y contra los judíos en general en todo el mundo. Los tiempos peligrosos no son del futuro ya estamos sumergidos en ellos ¿Por qué Joe Biden se alía con Irán y Hamás contra Israel? ¿Llegará Biden a las elecciones presidenciales de Estados Unidos? ¿Amenaza Biden a Israel? Hoy lo analizamos en directo.





