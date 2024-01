VIDEO hoy en directo: Inquietantes versiones sobre la liberación de secuestrados por Hamás

A las 19:00 horas en España, hora de Israel 20:00, hora de Argentina 15:00, Hora de Florida 14:00, hora de California 10:00.

Los medios de comunicación en su mayoría están ofreciendo diferentes versiones sobre un acuerdo entre Israel y Hamás sobre una posible liberación de los secuestrados.

Cada medio presenta inquietantes versiones que tienen que ver más con su línea editorial que con datos concretos que como es evidente solo pueden estar en manos del gobierno de Israel. Un conocido refrán dice que “cuando el río suena agua lleva” y ciertamente el río está sonando, pero no sabes que turbias aguas puede estar llevando.

La realidad es que cada día que pasa empeora el estado físico y emocional de los secuestrados que llevan 110 días en las prisiones inhumanas de Hamás en Gaza ¿Qué está dispuesto a ceder el gobierno de Israel en las demandas de los terroristas? No olvidemos que Israel está tratando con una subespecie de no sabemos que clase que es capaz de hacer las mayores atrocidades bajo el influjo de un espíritu cuyo nombre no queremos acordarnos ¿Qué está exigiendo Hamás? ¿Cómo y quienes están presionando a Netanyahu para que acepte un acuerdo con Hamás? ¿Pondría en peligro al conjunto de la nación de Israel un precipitado acuerdo con Hamás? Muchas las preguntas nada fáciles responder, pero en el programa de hoy esperamos analizar algunas de las inquietantes versiones que se están publicando sobre la liberación de los secuestrados por Hamás. Nos escuchamos, nos leemos y compartimos con devoción la información ya que somos la Retaguardia Espiritual de las FDI.

