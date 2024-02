VIDEO hoy en directo: Demanda contra Associated Press por colaboración con Hamás

Desde las 19:00 horas en España; Hora de Israel 20:00; Hora de Argentina 15:00; Hora de Florida 13:00; Hora de California 10:00; Hora de Chile 15:00; Hora de México 12:00; Hora de Paraguay 15:00; Hora de Cuba 13:00; Hora de Costa Rica 12:00; Hora de Ecuador 13:00; Hora en Bolivia 14:00; Hora en Texas 12:00; Hora en Perú 13:00; Hora de Venezuela 14:00.

En la guerra mediática contra Israel destaca Associated Press que ha sido demandada por «sobrevivientes y familiares de los asesinados en el festival Nova el 7 de octubre» por su relación profesional con «periodistas independientes» que están acusados de formar parte de Hamás y otros grupos terroristas en Gaza. La denuncia ha sido presentada en el Estado de Florida en Estados Unidos por los familiares de los secuestrados por Hamás y por los supervivientes son testigos directos de la masacre cometida por Hamás contra la población de los kibutzim israelíes aledaños a la frontera con Gaza.

Una mayoría de agencias de noticias y medios de comunicación han jugado, y lo siguen haciendo, un papel fundamental promoviendo el odio contra Israel además de justificar la masacre del ya mencionado 7 de octubre del 2023 ¿Qué sabemos de Associated Press? ¿Cuándo se fundó? ¿Quién o quiénes son sus gestores? ¿Qué datos de influencia podemos encontrar de AP que son las siglas de Associated Press? Los medios involucrados en los hechos del 7 de octubre tienen que rendir cuentas a la justicia aquí en la tierra e indiscutiblemente en el Cielo.

